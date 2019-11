Objetivo Cali: jugadores de América que deben cuidarse contra Alianza

América de Cali tiene la obligación este jueves de ganarle a Alianza Petrolera y emparejar las cosas en el cuadrangular B de la Liga II-2019. A las 8:30 p.m., en el Pascual Guerrero, el equipo escarlata jugará su segundo partido en esta fase y el primero como local, con la necesidad de ganar para que los cuatro equipos (comparte con Cali y Santa Fe) queden con tres puntos.



El árbitro del compromiso será Gustavo Murillo, y justamente hay un par de figuras del América que deberán cuidarse de no cometer faltas, de no pegar o dejarse provocar, para no ser amonestados por el juez central.



De recibir la tarjeta amarilla en el juego contra Alianza, dos jugadores quedarían automáticamente suspendidos para el clásico contra Deportivo Cali de la tercera fecha del grupo B, que se disputará el próximo domingo, pues acumularían su quinta cartulina.



Los dos volantes de marca del equipo de Alexandre Guimaraes llegan con riesgo a este juego contra Petrolera. Así, ni Luis Paz, ni Rafael Carrascal, pueden ser amonestados, de lo contrario, no jugarán el domingo 17 de noviembre, a las 4:30 p.m., en el Pascual frente al eterno rival de patio.