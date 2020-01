¿Un dolor de cabeza o una ventaja? Así jugaría con Rangel y Ramos

Desde finales de diciembre y hasta los primeros días de enero se daba como un hecho la salida de Michael Rangel del América de Cali, gracias a haberse quedado con el botín de oro como uno de los dos máximos artilleros de la Liga Águila II-2019.



Se indicó que las ofertas del fútbol chino y mexicano eran irrechazables y que el cuadro escarlata haría uso de la opción de compra que tiene hasta junio con Junior y Nacional para luego negociarlo y recibir una ganancia.



Sin embargo, con el paso de los días la situación se fue congelando y hoy lo único claro es que Rangel está concentrado con el campeón colombiano y no sería extraño que aparezca en la formación titular que utilizará Alexandre Guimaraes este sábado (8:15 p. m.) en el debut en la Liga BetPlay I-2020 ante Alianza Petrolera en el Pascual Guerrero.



En un certamen que en esta ocasión sólo clasificará a los cuatro primeros no se puede dar ventaja y dejar por fuera al goleador, por lo que torna interesante no solo el onceno que montará el entrenador brasileño, sino la forma en que podría darle cabida a una dupla que todos esperan como la Rangel-Ramos. Y luego una tripleta cuando pague su sanción Duván Vergara, sin mencionar a otro atacante explosivo del que se espera mucho como Juan David Pérez.



Sin Vergara y Pérez - no convocado-, es muy probable que el ataque lo conformen Ramos y Rangel, la dupla Ra-Ra, jugadores con los quisiera contar cualquier onceno.

'Adriancho' ha venido más en un rol de pívot, como se le vio en la final del Torneo ESPN contra Millonarios, sin querer decir que no busque el último cuarto de cancha para definir; mientras Rangel es el hombre que punta que siempre está en el área pendiente de un centro para cabecear, abriendo espacios para inventarse una genialidad en el aire o un remate potente. De hecho, varios de sus goles en la temporada pasada fueron calificados entre los más espectaculares de la Liga.



Guimaraes sabe que se le aumentaron las herramientas para buscar mayores opciones en su propuesta futbolística, pero de igual forma, la afición sueña con un conjunto que vuelva a la final en Colombia, pero que también regrese triunfal a la Copa Libertadores. Sin duda, sobre Rangel y Ramos gira parte de esa responsabilidad, mientras la ley de oferta y la demanda permita la continuidad del ariete santandereano.



