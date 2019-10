Flojo en defensa y sin contundencia: razones de la derrota de América

América de Cali realizó frente al Cúcuta este viernes uno de sus más flojos partidos en la Liga II-2019, pese a que el segundo tiempo tuvo una leve reacción y provocó el lucimiento del arquero Juan Camilo Chaverra.

El 3-1 con el que selló el encuentro en el General Santander premió la efectividad del cuadro ‘motilón’, que con ese marcador se metió a los ocho al sumar 31 puntos y debe refrendarlo el próximo martes en Barranquilla frente a Junior, mientras que los rojos se quedaron con 32 en la cuarta casilla, ya clasificados a los cuadrangulares.



No obstante, hubo factores ante el Cúcuta que debe superar Alexandre Guimaraes con su grupo, pensando en los cuadrangulares semifinales. Aquí están los puntos negativos de los escarlatas en el General Santander:



Desconcentración en defensa. América es el equipo más vapuleado del campeonato con 26 goles en contra, pero lo peor que a los 7 minutos ya estaba 2-0 abajo. Eso no puede pasar en un conjunto equilibrado y concentrado. El arquero Arled Cadavid se equivocó en el saque y el cuadro local lo aprovechó para marcar el primer gol.



Bajas sensibles. Las ausencias de Carlos José Sierra y Michael Rangel por fatiga muscular pesaron bastante en el andamiaje rojo, que no fue el equipo de fechas pasadas. Su mediocampo fue permisivo y se vio débil en ataque.



Sin desequilibrio por las bandas. Uno de los argumentos del esquema de Guimaraes es la salida y acompañamiento ofensivo de sus laterales, algo que no funcionó ante los ‘motilones’ para hacer volumen en el área rival. Sin ellos, faltó sorpresa para hacer daño en el área rojinegra.



No tuvo brújula. América fue un equipo desconocido desde la generación de juego, en un comienzo apareció Matías Pisano para echarse el equipo al hombro, pero luego declinó y solo al final del segundo periodo encendió de nuevo la lamparita para rematar al arco de Chaverra.



Falta de contundencia. La presencia ofensiva de América no fue constante, apenas por oleadas, aunque en el segundo tiempo adoleció de potencia para haber apretado el marcador. Ni Duván Vergara ni Matías Pisano estuvieron acertados para definir, y Jeison Medina apenas pudo anotar un gol, el del descuento.



Marco Garcés

Corresponsal de FUTBOLRED

Cali