Puerta cerrada y varios millones: fuertes sanciones al América

Dimayor publicó las sanciones que tendrán varios equipos y jugadores por la final de la Liga II-2019, así como investigaciones que se tenían pendientes en el fútbol colombiano.



América de Cali hace parte de este tema y recibió varias sanciones, tanto económicas como a su plaza por comportamiento de hinchas. Así, tendrá cerrado el Pascual Guerrero por dos fechas en la próxima Liga del 2020.

Sanciones para América:

Por presencia de cámara no autorizada:



"Caso pendiente. América de Cali S.A. sancionado con nueve millones ochocientos diecisiete mil quinientos doce pesos ($9.817.512,oo) de multa por no cumplir las disposiciones reglamentarias y protocolarias aplicables al permitir el ingreso y la presencia de una cámara no autorizada en las inmediaciones del terreno de juego y no seguir las disposiciones de la premiación Liga II 2019 (Art. 78-F del CDUde la FCF)", es la primera, publicó Dimayor.



Por invasión de campo:



"Caso pendiente. América de Cali S.A. sancionado con siete millones trecientos sesenta y tres mil ciento treinta y cuatro pesos (7.363.134,oo) de multa y dos (2) fechas suspensión de la plaza en la que oficie como local por conducta impropia de los espectadores en el partido de vuelta de la final de la Liga II 2019 (Art. 84 del CDU de la FCF)", comunicó Dimayor por comportamiento de hinchas e invasión de campo.



Por presencia del presidente en el campo:



"Caso pendiente. América de Cali S.A. sancionado con cuatro millones noventa mil seiscientos treinta pesos ($4.090.630,oo)de multa por la presencia del Presidente Ejecutivo del América de Cali S.A. en las inmediaciones del campo de juego 30 minutos antes del inicio del partido de ida de la final de la Liga II 2019 contra el Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. (Art. 78-Fdel CDU de la FCF)", comentó la entidad del fútbol colombiano, Dimayor.