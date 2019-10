Extraño festejo de jugador de América que causó burlas hacia Nacional

América de Cali por fin volvió a festejar contra un grande y derrotó a Atlético Nacional luego de no haberlo podido derrotar tras su regreso de la 'B'. Los rojos, que no ganaban desde 2010, vencieron 2-1 al club antioqueño y celebraron la clasificación a los cuadrangulares.



Duván Vergara, quien anotó el segundo gol del partido, celebró de una manera diferente a la cámara de televisión y los aficionados rojos, quienes estallaron de felicidad, no dejaron pasar este tema.

Aunque se desconoce el significado del festejo de Vergara, varios aficionados lo usaron para burlarse de Nacional y del penal que no se pitó a favor del conjunto verdolaga.

Vergara, por su parte, anotó e hizo un festejo haciendo referencia a 'llorar' y 'limpiarse las lágrimas', claramente sin mencionar al club verde. Sin embargo, los hinchas del diablo, se burlaron y celebraron su victoria y clasificación.