Buena noticia, América: recupera a uno de sus pilares del medio campo

América de Cali sigue enfocado en su preparación para el partido de la fecha 13 de la Liga II-2019 frente a Equidad este domingo (5:00 p.m.) en Techo.

Una buena noticia para el cuadro rojo es el reintegro del volante de contención Luis Alejandro Paz, quien se recuperó de una lesión muscular y queda habilitado en caso de que Alexandre Guimaraes decida tenerlo nuevamente en la titular, como quiera que es el hombre que daba orden y temperamento al sector medular.



De igual forma, ya puede contar con Cristian ‘Jopito’ Álvarez tras pagar sus dos fechas de sanción, mientras queda la inquietud si Daniel Quiñones vuelve a ser lateral derecho luego de una jornada de ausencia también por suspensión, o se mantiene Juan Pablo Zuluaga, quien ha tenido inconvenientes en ese costado.



Quien sí está confirmado en la pareja de centrales es Pedro Franco para suplir la ausencia de Marlon Torres, quien completó cinco tarjetas amarillas y no puede estar en Bogotá.



Luis Alejandro Paz, quien fue acogido con mucha alegría por parte de sus compañeros, manifestó que “gracias a Dios tuve una muy buena evolución y recuperación, estoy en plenitud y a disposición del cuerpo técnico para el partido del domingo”.



Acerca de los inconvenientes que ha tenido el equipo en la mitad de la cancha sin su presencia, que incluso podría derivar en observar nuevamente la línea de tres, sostuvo que “el esquema ya le compete al cuerpo técnico; en mi caso en disposición, ya quedó atrás lo de la lesión y estoy listo para entregar mi grano de arena”.



De la misma forma, se refirió al doble pivote que ha venido manejando Guimaraes y las dificultades para evitar que le marquen goles: “El equipo lo he visto bien, hemos tenido muy buenos compromisos, hemos tenido varias opciones, con muchas oportunidades de anotar, pero sacar el arco en cero es relativo, porque los demás equipos también trabajan y tienen sus virtudes. Lo que uno siempre quiere es contrarrestar todo eso, aunque muchas no se puede”.



De la confrontación frente a Equidad dijo que “todos los rivales y partidos en este torneo son complicados en un campeonato tan competitivo, tiene un cuerpo técnico encargado que de pronto le da un nuevo aire al equipo, los que no estaban jugando se van a querer mostrar, independientemente de lo que ellos salgan a plantear, siempre prima lo que nosotros queremos hacer y vamos a ir a buscar el resultado para continuar en la parte alta de la tabla”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces