Gran noticia sobre un lesionado recibe América, días antes del clásico

En medio de las desalentadoras noticias por tres jugadores lesionados y uno sancionado, América prepara su formación titular para enfrentar el clásico vallecaucano 291 frente al Deportivo Cali, por la séptima fecha de la Liga BetPlay I-2020.





Luis Alejandro Paz y Adrián Ramos están descartados por molestias físicas, mientras que Rafael Carrascal cumplirá la última fecha de sanción, Hasta el momento el único que tiene esperanza de reaparecer es Juan Pablo Segovia, si desaparece totalmente el dolor que presenta en el glúteo derecho por una contusión.



El médico Germán Alberto Ochoa le dio de alta para que se integrara a trabajos físicos sin restricción, aprovechando que no había competencia a mitad de semana, lo que conllevaría a que el central pueda estar para el trascendental encuentro con el resto del plantel, al lado de Marlon Torres.



La verdad sea dicha, el funcionamiento de la dupla de zagueros ha sido traumática para el equipo a partir de que el argentino sufrió una fisura antes del inicio del campeonato y la improvisación de Felipe Jaramillo no ha sido solución.



En su regreso ante el DIM, Segovia no solo le dio seguridad y orden al cuarteto posterior, sino que anotó el segundo gol con que se obtuvo los tres puntos sobre el ‘Poderoso’.



Los ‘diablos’ son conscientes que hay que volver al grupo de los primeros cuatro, de los que salieron después de perder 2-0 con Santa Fe y tras la victoria 1-3 de Alianza Petrolera sobre Jaguares en Montería.



La contingencia de Carrascal ha suplida con Yesus Cabrera, quien se ha sumado a la línea de tres que habitualmente implementa Alexandre Guimaraes, con una exigencia más de marca y sacrificando la tarea de organizar juego desde esa zona.



A diferencia de lo que se hizo en el pasado semestre, el rendimiento en condición de forastero no es la mejor, por lo que el volante cartagenero señaló que “tenemos la asignatura pendiente de visitante, en este partido no hemos podido hacer un partido redondo fuera de casa, por lo que hay que ir cogiendo los puntos tanto de local como por fuera”.



Sin embargo, Yesus no pierde la fe en que pronto se va a recomponer el camino: “Gracias a Dios se tiene una nómina amplia, como pasa en todos los equipos, hemos tenido muchos lesionados en el comienzo del campeonato, pero ojalá que el que entre aproveche la oportunidad”.

Finalmente, Cabrera habló de lo que se viene en Liga y Copa Libertadores: “Es una linda semana, con dos partidos hermosos contra Cali y Gremio, pero tenemos que estar primero concentrados en el clásico y luego pensar en lo otro”.



Hasta el momento se han vendido cerca de 16.000 entradas para el compromiso del sábado en el Pascual Guerrero, pero todavía hay tiempo y seguramente habrá otro lleno en el escenario sanfernandino, que el martes 3 de marzo (7:30 p.m.) volverá a ser sede de la Copa Libertadores luego de 11 años de ausencia del cuadro escarlata.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces