Definieron la sanción a hinchas de América que pelearon en el estadio

La Comisión Local de Fútbol de Cali oficializó las medidas tomadas sobre hinchas que participaron en una riña durante el partido entre América y Atlético Huila, jugado el miércoles 2 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero, en el que un hincha hirió a otro con un enorme cuchillo.



Pablo Andrés Uribe, subsecretario de Seguridad y Justicia de Cali, señaló que “se aprobó por unanimidad solicitarle formalmente al América de Cali que ejerciera sus derechos de admisión sobre el espectáculo del cual ellos que son dueños, sobre diez personas para que no pudiesen volver entrar al escenario durante un año. Esas diez personas fueron identificadas gracias a una investigación de la Policía, que le enviará el reporte oficial al América y en el que se relata cómo esas personas estuvieron involucradas en los hechos violentos que conoció la opinión pública en el partido ante el Huila. No solo se identificó e individualizó a quien portaba ese cuchillo grande, sino a tres más que estuvieron involucrados previamente y causaron la ocurrencia de esta riña”.

El funcionario sintetizó que “la decisión que se tomó fue solicitarle al América que ejerciera su derecho de admisión y prohibirle la entrada a diez personas, entre ellos tres sujetos específicos y quien portaba el cuchillo, sobre el Pascual Guerrero no hay ninguna sanción, la sanción fue individualizada en tres sujetos específicos. Esto es parte de un esfuerzo de la Comisión Local de Fútbol para individualizar a quienes están cometiendo actos violento dentro del estadio y que están tratando de volver a llevar la violencia al fútbol no van a poder ingresar al estadio durante un años; el mensaje es que no vamos a permitir la violencia en el estadio y quienes lo hagan van a recibir sanciones de este mismo tamaño de ahora en adelante”.



Posteriormente, la Dimayor también se pronunció sobre este hecho: "La División Mayor del Fútbol Colombiano interpuso la respectiva denuncia penal ante las autoridades competentes, por el delito de empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos y los demás que puedan establecerse, con el fin de investigar y sancionar a la persona responsable de este reprochable proceder"



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces