Contundente y superior: América superó 2-0 al DIM en el Pascual

América de Cali derrotó 2-0 este sábado al Independiente Medellín en el Pascual Guerrero, por la quinta fecha de la Liga I-2020, en un partido jugado con intensidad y bajo una fuerte temperatura, sumando 10 puntos en la celebración de sus 93 años de fundación.



Para Alexandre Guimaraes fue vital el regreso del argentino Juan Pablo Segovia a la pareja de centrales, además de que Carlos Sierra y Yesus Cabrera estuvieron en una gran tarde, a falta de Rafael Carrascal y Michael Rangel por expulsión. El elenco rojo salió con la intención de abrir el marcador, llegó dos veces con Vergara y Adrián Ramos antes de los 10 minutos. Sin embargo, el poderoso equiparó el juego y recuperó posesión.



El DIM generó una muy buena asociación desde el sector de volantes, pero Leonardo Castro mostró que no está en forma al rematar desviado en el cierre de dicha jugada, a los 16.



A los 25, Ricaurte le puso un tiralíneas a Leonardo Castro en medio de los centrales, pero el atacante desperdició ante el achique de Chaux con su pierna izquierda, en la acción más clara del encuentro. Luis Alejandro Paz se resintió y eso lo aprovechó el conjunto visitante para pasearse por el mediocampo.



Fueron esos los peores momentos de América, porque se quedó sin el esférico y estuvo a punto a ver caer su pórtico, pero, afortunadamente para sus intereses, Castro viene de una larga inactividad y adolece de confianza para convertir. A los 34 volvió a respirar en un pase de Vergara a Carlos Sierra por la izquierda, pero éste remató por encima del horizontal. Ramos también la tuvo a los 38 en una recuperación de Segovia en el medio, pero el delantero caucano también falló de pierna zurda, enviándola por encima.



Sobre 39 se estrenó el VAR, cuando Pisano ganó un balón por derecha en una salida del DIM, centró y Ramos lo mandó al pórtico, pero el asistente David Fuentes invalidó la jugada para ir a la revisión de la pantalla. Finalmente, se anuló.



A los 4 del complemento, Pisano se juntó con Yesus, quien encaró al arquero Vásquez, tiró al arco, pero el balón se fue casi paralelo a la línea de gol y perdió por centímetros. Luis Paz no aguantó más por su molestia en la rodilla por una falta de Castro en el primer tiempo y debió salir a los 18, reemplazado por Felipe Jaramillo, que hacía su primera actuación en América como volante.



Pero llegó el tanto de la ventaja escarlata. Pisano levantó un cobro a la izquierda del área para Sierra, éste metió el centro ante la presión del arquero Vásquez, remató Yesus, salvó Gómez en la raya y el rebote le quedó de nuevo para Yesus, quien de cabeza lo envió al palo izquierdo para el 1-0, a los 21 minutos.



Después del gol fue más América, sobre todo por el desequilibrio de Vergara por su sector, pero el que no estuvo en su tarde fue Adrián Ramos, pese a la fuerza que le hizo el público para que convirtiera siquiera uno. Luego pidió el cambio y entró John Arias.



Vergara se animó a rematar desde fuera del área, pero el arquero Vásquez ratificó su gran actuación con una atajada impresionante. Arregui le pegó un codazo a Marlon Torres y se fue expulsado a los 37. El DIM no le gana al América en Cali desde el 14 octubre de 2018.



Con la superioridad numérica, los diablos siguieron insistiendo y encontraron el premio a los 41. Pisano levantó un tiro de esquina desde derecha con perfil cambiado, cabeceó Sierra para el rebote el golero Vásquez y Juan Pablo Segovia clavó el esférico arriba para el 2-0.



América de Cali visitará a Santa Fe el viernes 21 de febrero (8:10 p.m.), mientras que el DIM recibirá el sábado 22 (5:20 p.m.) a Nacional en el clásico paisa.



Síntesis

América de Cali 2-0 Independiente Medellín



América de Cali: Éder Chaux (6); Cristian Arrieta (6), Marlon Torres (6), Juan Pablo Segovia (7), Edwin Velasco (6); Luis Alejandro Paz (6), Carlos José Sierra (8), Yesus Cabrera (7), Duván Vergara (7), Matías Pisano (7); Adrián Ramos (5).

Cambios: Felipe Jaramillo (6) por Luis A. Paz (18 ST), John Arias (6) por Adrián Ramos (32 ST) y Santiago Moreno por Matías Pisano (45+2 ST).

D.T.: Alexandre Guimaraes.



Independiente Medellín: Luis Vásquez (6); Didier Delgado (6), Jesús Murillo (5), Yulián Gómez (5), Andrés Cadavid (5); Adrián Arregui (5), Larry Angulo (5), Juan Manuel Cuesta (5), Andrés Ricaurte (5), Javier Reina (4); Leonardo Castro (4).

Cambios: Maicol Balanta (5) por Leonardo Castro (20 ST), Steven Rodríguez (5) por Javier Reina (31 ST) y Yesid Díaz (5) por Didier Delgado (39 ST).

D.T.: Aldo Bobadilla.



Goles: Yesus Cabrera (21 ST, de cabeza). Juan Pablo Segovia (41 ST), para América.



Amonestados: Yulián Gómez (18 PT), Adrián Arregui (45+1 PT), Andrés Ricaurte (39 ST), Yesid Díaz (44 ST) por Medellín.



Expulsados: Adrián Arregui (37 ST).



Partido: bueno.



Figura: Carlos José Sierra (8).



Estadio: Pascual Guerrero.



Asistencia: 20.000 espectadores, aproximadamente.



Árbitro: Edilson Ariza (6).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces