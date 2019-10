Radiografía del clásico: ruta de emociones de los clubes vallecaucanos

No obstante la presión que atraviesan actualmente por poder conservar sus cupos, Cali es la única capital de las que tienen dos equipos que los ha mantenido dentro de los ocho a lo largo de la Liga II-2019.



Incluso, ambos han sido líderes al mismo tiempo o uno de los dos ha encabezado el campeonato, solo que la irregularidad y altibajos de las últimas fechas los tiene hoy seriamente comprometidos en ese objetivo de lograr sus tiquetes a la fiesta de fin de año.

Haber perdido en casa frente al Huila, uno de los conjuntos que ocupan la parte baja de la tabla del promedio, no solo se convirtió en un golpe anímico para los 'diablos', sino que los dejó muy mal parados en la Liga, con dos rivales como Santa Fe y Rionegro que están esperando un desliz de cualquiera –especialmente de los dirigidos por Alexandre Guimaraes– para tomar su puesto.



El conjunto rojo tuvo una inyección importante cuando llegaron Juan Pablo Segovia, Edwin Velasco, Rafael Carrascal, Matías Pisano y Duván Vergara, pero han mermado su rendimiento y es apenas lógica que eso haya afectado el funcionamiento colectivo.

Desde el 8 de septiembre en la fecha 10, cuando venció precisamente 2-1 al Cali en el Pascual Guerrero, los ‘diablos’ no han podido ganar se descolgaron en la tabla: empate 2-2 con Jaguares en Montería, 1-1 con Bucaramanga en Cali, 3-3 con Equidad en Bogotá y cayeron 0-1 con Huila en Cali. También cedió terreno al empatar 1-1 con Patriotas y Rionegro en casa. Esos 13 puntos les hubieran dado la clasificación anticipada.



De allí que requieran entre 7 y 8 puntos ante estos rivales: El Cali este domingo; Unión Magdalena en el Pascual, Millonarios en Bogotá, Nacional en Cali, Cúcuta en la frontera y Pasto en Cali.

Si por allá llueve, acá no escampa



Por los lados del Cali, no fue menos sorpresiva la goleada 5-2 que le propinó el Tolima, después de estar arriba en el marcador al término del primer tiempo, desnudando grandes falencias defensivas y la sequía anotadora que padece el argentino Juan Ignacio Dinenno.



Durante los días que estuvo en la cima, el cuadro azucarero se mostró como un grupo unido, con buen manejo táctico y rendimientos individuales, lo que se ha ido perdiendo con el paso de los partidos. Pablo Mina no ofrece plena confianza, el juvenil Mateo Puerta no ha podido con la responsabilidad, Agustín Palavecino se lesionó y Juan Ignacio Dinenno no muestra la efectividad del primer semestre El único que ha mantenido su regularidad es Christian Rivera, ausente en la ‘capital musical’ de Colombia.

El 0-1 frente a Alianza Petrolera y el 0-0 con Nacional, que es un rival complicado, lo privaron de estar en una mejor ubicación a esta altura del campeonato.



Los dos clubes vallecaucanos tienen 23 puntos y su tranquilidad de ahora en adelante dependerá mucho del resultado del clásico de este domingo en Palmaseca.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces