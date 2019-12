América va con todo por el anhelado título y sueña con la estrella 14 

América de Cali va a Barranquilla con una ilusión reprimida de 11 años. Este domingo (7:00 p.m.) saldrá sin complejos al Estadio Metropolitano a soñar con un triunfo en el partido de ida de la final de la Liga II-2019.



Después de ganar el cuadrangular B con 12 puntos, el conjunto que orienta Alexandre Guimaraes llega con aire en la camiseta frente a un rival que, en el papel, es el gran favorito al título, no solo por ser el actual bicampeón sino por su plantilla y mayor tiempo de trabajo.



Pero América sabe que son 180 minutos en los que puede reescribir su gloriosa historia luego del doloroso descenso que lo sepultó cinco años en segunda división. Los ‘diablos’ llegan todavía más motivados teniendo en cuenta que la última vez que pisaron ese ‘gigante’ escenario barranquillero se vinieron con tres puntos de oro, anotación de Matías Pisano, de penalti, en la cuarta fecha del ‘todos contra todos’.



Conociendo el inocultable potencial juniorista, Guimaraes apelará a un onceno concentrado en defensa, que evite las equivocaciones que han costado buenos resultados y que Santa Fe no aprovechó en el pasado juego en el Pascual Guerrero. A partir de allí podrá organizar su estrategia de ataque, en la que Matías Pisano y Duván Vergara, especialmente el extremo monteriano, se conviertan en el argumento de desequilibrio ante la zaga ‘tiburona’ para que el balón le llegue limpio al goleador Michael Rangel, que espera confirmarse como máximo anotador del campeonato.



América es uno de los mejores visitantes de la Liga y lo sustenta en que sabe aprovechar los espacios que le deja el local cuando intenta ir en búsqueda de la portería de Neto Volpi, con la habilidad y velocidad de Vergara, así como la efectividad de Rangel.



El arquero brasileño ya enfrentó a Junior en la final del primer semestre y conoce suficientemente a los delanteros del cuadro que dirige Julio Comesaña. "El equipo está enfocado, muy concentrado, con muchas ganas de hacer un buen partido allá", declaró el guardameta.



En el habitual 4-3-2-1 de los ‘diablos’ son también fundamentales en la mitad de la cancha Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal y Carlos José Sierra, aunque este último es consciente de que debe mejorar en la entrega, ya que varias veces ha dejado mal parados a sus compañeros del sector posterior.



El lateral izquierdo Edwin Velasco manifestó que “Junior es complicado, pero nosotros somos fuertes en casa y creemos que tenemos todo para ser campeones”.



“Contentos, con muchas ganas y actitud, esperamos estar a la altura en esta final, con humildad y convicción de que podemos dar mucho más. Junior es un equipo aguerrido, de grandes jugadores, que vienen en alza, quieren el tricampeonato, pero nosotros también buscamos que se quede en Cali”, señaló Michael Rangel.



Por su parte, Duván Vergara firmó que "va a ser un partido cerrado, ellos están en su casa y van a salir a atacar, nosotros tranquilos, hemos sacado puntos importantes de visitantes y creemos que podemos repetirlo".



La presente es la primera final entre Junior y América en torneos cortos, en los que el cuadro barranquillero ha celebrado cinco veces. La ‘Mechita’ está encendida y no quiere que la llama se apague hasta después del partido de vuelta en el Pascual Guerrero, donde aspira a gritar campeón y dar de nuevo la vuelta olímpica.



Alineación probable:



América de Cali: Neto Volpi; Daniel Quiñones, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Edwin Velasco; Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Carlos José Sierra, Duván Vergara; Matías Pisano, Michael Rangel.



D.T.: Alexandre Guimaraes



Estadio: Metropolitano



Hora: 7:00 p.m.



Transmiten: Canal RCN y WIN Sports



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces