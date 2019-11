Vencer o morir: América-Santa Fe, choque de trenes por ir a la final

América y Santa Fe se juegan el paso a la final este jueves a las 7:30 p.m. para buscar el único cupo en el grupo B en la fecha 6 de los cuadrangulares de la Liga II-2019, que se jugará en Cali.



El cuadro bogotano tiene una importante ausencia y es la de Jefferson Duque, el delantero que no podrá estar por tarjetas amarillas y en su lugar está la duda de Harold Rivera: Federico Anselmo o Dylan Borrero.

"Venimos de muchas fechas jugando de esa manera, con esa intensidad, que ‘este partido es el más importante’, así que tenemos la posibilidad, en definitiva dependemos todavía de nosotros, no es fácil pero tampoco imposible. Nosotros somos uno de los equipos que mejor transición hace en defensa ataque, aun así, esperamos ser más efectivos contra América”, dijo Harold Rivera.



¿Qué necesita Santa Fe para clasificar a la final?... Solamente le sirve una victoria para avanzar a la final, cualquier otro resultado lo elimina de la histórica hazaña. Lo bueno, es que el cuadro rojo depende de sí mismo.



El último partido quedó por 2-1 a favor del conjunto bogotano en El Campín, mientras que el 'choque' de trenes en Cali dejó una igualdad sin goles en el primer semestre.



América, por una final que no ve hace 11 años



El cuadrangular B tiene a los escarlatas con 9 puntos en el primer lugar, seguidos de los ‘cardenales’ con 8, lo que significa que será un duelo de alta tensión, en el que sacará provecho el equipo que tenga mayor concentración y tino, factores que ha intensificado el local durante estos días.



Eso lo tiene claro Alexandre Guimaraes, quien aparte de potenciar las virtudes ofensivas de su equipo trabajó también en los errores defensivos que puedan favorecer el accionar de un Santa Fe que viene por todo o nada. Los entrenamientos de fútbol se enfocaron en cobros de pelota quieta, cobros desde el punto penalti y tiros de esquina.



Lo importante para el timonel brasileño es que cuenta con la totalidad de su plantilla, después de que Matías Pisano pagara su fecha de suspensión. Incluso, ensayó a Pedro Franco como central al lado de Juan Pablo Segovia, que podría ser la única novedad.



Precisamente, Franco se refirió al rival de turno, señalando que “Santa Fe es un gran equipo, tiene grandes jugadores y de buen pie, de transiciones rápidas, nosotros tenemos que salir a hacer nuestro fútbol en la cancha, a evitar que nos marquen y nosotros ser efectivos adelante para hacer los goles que nos den esos tres puntos para llegar a la final”.



Con su característico 4-3-2-1, en el que Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal y Carlos José Sierra son bastiones fundamentales en esa mixtura de contención y armado, Duván Vergara volverá a ser el encargado del desequilibrio por la banda izquierda, aunque con la habilitación de Pisano tiene también como opción a Yesus Cabrera para generar más juego por el centro. Y arriba, el goleador Michael Rangel, quien aspira a ‘cazar’ a Germán Ezequiel Cano en la parte alta de la tabla de artilleros.



En materia de estadísticas, aunque desde su ascenso a primera división América no ha podido derrotar a Santa Fe en el Pascual Guerrero, las cifras en instancias definitivas muestran un historial muy positivo para el conjunto vallecaucano, que salió adelante en la semifinal de 1992 y en los cuadrangulares de los campeonatos 2000, 2001, 2002-I y 2008-II. De igual forma, de los 115 partidos disputados entre ambos, los escarlatas han ganado 61 por 17 de los ‘cardenales’, con 37 empates.



Alineaciones probables:



América de Cali: Neto Volpi; Daniel Quiñones, Marlon Torres (Pedro Franco), Juan Pablo Segovia, Edwin Velasco; Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Carlos José Sierra, Duván Vergara; Matías Pisano, Michael Rangel.



D.T.: Alexandre Guimaraes



Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Fáiner Torijano, Nicolás Hernández, Edwin Herrera; Andrés Pérez, Daniel Giraldo; Fabián Sambueza, Jhon Velásquez, Maicol Balanta; Federico Anselmo (Antony Otero).



D.T.: Harold Rivera



Estadio: Pascual Guerrero



Hora: 7:30 p.m.



Transmite: Canal RCN



Árbitro: Gustavo Murillo (Chocó)



Con información de Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces