Alta disputa en el arco del América: ¿por quién se decidirá Guimaraes?

Neto Volpi fue terminó como titular en el arco y gran protagonista en la estrella 14 de América de Cali en la Liga II-2019. Eso motivó a que los japoneses se interesaran por el guardameta brasileño y antes de terminar el año se anunciara su partida a tierras niponas, dejando un espacio sin dueño, porque al suplente, Arled Cadavid, tampoco le renovaron el contrato.

Ante dicha situación los directivos escarlatas tomaron la decisión de contratar dos nuevas cartas: el venezolano Joel Graterol, de 22 años, y el tolimense Éder Chaux, que llegó de Patriotas. Dos apuestas que tendrán a cuestas una dura responsabilidad en el campeón colombiano, ya que aparte de defender el título deben convertirse en garantía para buscar la ansiada Copa Libertadores.



La defensa y mediocampo no tuvo mayores cambios, con buen tiempo de sincronización, pero para ellos será importante adaptarse a un golero que imponga seguridad sea el respaldo idóneo cuando llegue el momento de dar un paso adelante o los balones aéreos crucen el área roja.



Graterol, de 1.82 metros de estatura, se destacó en el Zamora de su país, campeón del Torneo Apertura en 2018, y fue convocado a la Selección nacional Sub 23 que salió subcampeona del Mundial Sub 20 de Corea del Sur en 2017, a la sombra de Wuilker Fariñez. Fue recomendado por el ex seleccionador ´patriota’ Rafael Dudamel y lo consideran el sucesor del portero de Millonarios.



Por su parte, Chaux mide 1.89 metros y tiene 28 años de edad. Ha militado también en Tolima, Boyacá Chicó y Alianza Petrolera, además del Esteli, de Nicaragua. Su nombre trascendió el año pasado, luego que Carlos Queiroz lo convocara a microciclos de la Selección Colombia de mayores.



Chaux acumula 104 partidos contra 88 de Graterol. Según las referencias, el primero es un atajador clásico y va bien en el juego aéreo; mientras el segundo es ágil, recursivo y tiene buen saque. Si fuera por experiencia y talla, el meta colombiano podría tomar una luz de ventaja, pero será el técnico Alexandre Guimaraes el que decida quién será el titular de acuerdo con el rendimiento de cada uno en las diferentes competencias.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces