América sigue experimentando: el análisis de Guimares sobre el clásico

América venció 1-0 al Cali en el segundo partido del Torneo ESPN y el primer clásico vallecaucano del año, aunque fuera amistoso.



Esta fue una nueva oportunidad para que Alexandre Guimaraes volviera a probar a sus hombres nuevos y así fue como lo relató en la rueda de prensa posterior al juego en el estadio El Campín.

“En el partido pasado probamos cambiando el trío del mediocampo y sumar más jugadores para hacer un 4-2-3-1. Estamos buscando jugadores para situaciones de emergencia”, dijo.



Y es que en este encuentro, uno de los cambios más abruptos fue el uso de Luis Paz como lateral por derecha y así lo explicó el entrenador: “Debido a unas conversaciones con uno de sus entrenadores decidí ponerlo ahí porque tiene conocimiento de la posición y hoy mostró que puede ayudar en caso de que sea necesario”.

En el frente de ataque, América utilizó de titular a Duván Vergara, Adrián Ramos y Juan David Pérez y así fue como el entrenador lo analizó.



“Para ser el primer ensayo con ellos tres mostraron que son desequilibrantes, pero insisto en que con el pasar de los partidos la rotación que ellos tengan va a ser más fluido. Fue diferente con Matías y Cabrera porque traen una cantidad de entrenamientos que lo hace ver más fácil”, dijo.

América tuvo un poderío importante para llegar al frente del arco rival, pero solo logró un gol y el entrenador escarlata hizo un pequeño jalón de orejas.



“Más que no concretar, me preocupa el hecho de sentir que piensan que ‘no importa si erro esta porque la próxima vendrá’ por el volumen de juego que tenemos. Ese es un permiso nivel que cuando se juega a un nivel alto no se puede permitir”, explicó.