América no pudo alcanzar la punta: empató 1-1 con Bucaramanga

América de Cali empató 1-1 este sábado frente al Bucaramanga en el Pascual Guerrero manchado de rojo, en la duodécima décima fecha de la Liga II-2019, y de nuevo desaprovechó la oportunidad de ser colíder del campeonato al quedarse con 22 puntos.

El cuadro escarlata fue claro dominador del primer tiempo, con varias aproximaciones al arco bumangués, pero además de que no fue contundente chocó contra el guardameta Cristian Vargas -que tuvo una noche notable-, por lo que debió irse al descanso con la amargura del empate parcial, mientras el complemento le favoreció al cuadro santandereano.



Duván Vergara se convirtió en el comienzo en el hombre más interesante para desequilibrar por la banda izquierda, sumándose a Rafael Carrascal, Carlos Sierra y Yesus Cabrera, que esta vez actuó más por la parte interna, pero lamentablemente hasta allí llegaba la intención ofensiva, porque Matías Pisano gravitó poco y los rojos carecieron de potencia.



Bucaramanga, en cambio, se vio demasiado limitado, sin arrastrar marcas, con Carlos Ibargüen fácilmente absorbido por la marca y aparte desperdiciando un talentoso como Sherman Cárdenas.



Las cuatro mejores acciones de ataque del local se resumen así: Michael Rangel reclamó una falta en la cara de parte de Ávila que el árbitro no pitó, a los 16. A los 29, remate de Yesus por encima; a los 33 fue Sierra el que probó con zurdazo los reflejos de Vargas, quien sacó al tiro de esquina, y a los 37 un cabezazo desviado de Rangel tras un tiro de esquina de Yesus.



Para el complemento no hubo cambios. De nuevo el anfitrión tuvo dos llegadas al área leoparda, hasta que Makuka derribó a Vergara en plenas 5.50 y el árbitro Mosquera ordenó el penal que cobró Michael Rangel abajo al palo izquierdo para el 1-0, a los 15 minutos. “Ufff…. casi que no”, gritó un aficionado en Occidental, lo cual reflejaba el sufrimiento que se tuvo en las graderías a pesar del dominio rojo.



El técnico Sergio Novoa reacomodó su planteamiento con el ingreso de Sergio Romero por Gabriel Gómez –quien estaba amonestado–, quedando con dos atacantes. Y a los 23 el cuadro auriverde igualó cuando John Pérez recibió un servicio de Quintero desde la derecha en una salida rápida del visitante desde el fondo, le haló la pelota a Volpi y con zurda la depositó a la base del vertical derecho para el 1-1, cogiendo mal parado a Juan Pablo Zuluaga y a sus compañeros de defensa.



Rangel tuvo la oportunidad de desequilibrar en un tiro de costado, pero no pudo empalmar el remate ante Vargas. Con el marcador igualado, Sherman empezó a hacer su acostumbrada función de lanzador, tratando de copar los espacios que dejaba América en su afán de buscar la ventaja. América trató de encontrar el tanto de la victoria, pero naufragó en medio de su angustia, en tanto que Bucaramanga salvó un punto gracias a su mejoría en la parte final.



Marlon Torres completó cinco tarjetas amarillas y se pierde el próximo partido ante Equidad en Bogotá.



En la undécima fecha de la Liga, el cuadro escarlata visitará a Equidad el domingo 29 de septiembre (5:00 p.m.), mientras Bucaramanga recibirá al Envigado el sábado 27 (6:00 p.m.).



Síntesis

América de Cali 1-1 Atlético Bucaramanga



América: Neto Volpi (6); Juan Pablo Zuluaga (5), Marlon Torres (6), Juan Pablo Segovia (5), Edwin Velasco (6); Rafael Carrascal (7), Carlos José Sierra (6), Yesus Cabrera (6), Matías Pisano (4), Duván Vergara (6); Michael Rangel (7).

Cambios: Jeison Medina (5) por Matías Pisano (24 ST), Jefferson Murillo (SC) por Juan Pablo Zuluaga (42 ST).

D.T.: Alexandre Guimaraes.



Bucaramanga: Cristian Vargas (8); Efraín Navarro (6), Steve Makuka (5), Jonathan Ávila (6), Luis Hernando Mena (5); Gabriel Gómez (5), Elkin Blanco (6), César Quintero (6), John Pérez (7), Sherman Cárdenas (7); Carlos Ibargüen (6).

Cambios: Sergio Romero (5) por Gabriel Gómez (18 ST), Roger Lemus (6) por Carlos Ibargüen (37 ST) y Johan Caballero por John Pérez (45 ST).

D.T.: Sergio Novoa (e).



Goles: 1-0: Michael Rangel (15 ST, de penalti). 1-1: John Pérez (23 ST).



Amonestados: Carlos Sierra (24 PT), Marlon Torres (38 PT), Juan Pablo Segovia (45+1 PT), Michael Rangel (27 ST), Duván Vergara (32ST) por América. Luis Hernando Mena (8 PT), Gabriel Gómez (45+1 PT), Roger Lemus (41 ST) por Bucaramanga.



Expulsados: no hubo.



Partido: bueno.



Figura: Cristian Vargas (8).



Estadio: Pascual Guerrero.



Asistencia: 7.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Wander Mosquera (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces