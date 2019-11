El dato insólito de la final entre Junior y América en torneos cortos

América de Cali consiguió su derecho a disputar la final de la Liga II-2019 y ahora piensa en ese duelo contra el Junior, que aparece como favorito, luego de ganar dos títulos consecutivos. Esta será la primera vez que ‘diablos rojos’ y ‘tiburones’ se vean frente a frente en una serie definitiva por un título en los torneos cortos.

Junior ha jugado 10 finales en torneos cortos y los rivales que más ha enfrentado son el Once Caldas y el Nacional: tres veces cada uno. Al blanco de Manizales le ganó una y perdió dos, mientras, las mismas cifras de las finales contra el equipo verdolaga.



Después aparecen el Medellín, al que ha enfrentado en dos finales (ganó una) y finalmente, con una final, están La Equidad y el Pasto, a los que venció en sus respectivos enfrentamientos.





Por su parte, el América ha jugado tres finales en torneos cortos, así:

Liga I-2002: vs. Nacional – la ganó

Liga I-2008: vs. Boyacá Chicó – la perdió

Liga II-2008: vs. Medellín – la ganó