América cumplió e ilusiona: las razones del triunfo y liderato parcial

Era más que necesario que América de Cali regresara al triunfo para retomar la confianza entre los integrantes de su plantel, siendo parcialmente primero en la Liga I 2020 con 10 puntos, a falta de los partidos de los punteros. Mejor todavía con aspectos positivos que muestran que el equipo de Alexandre Guimaraes empieza a volver la senda que le dio el título del semestre pasado y pese a dos bajas importantes como las de Rafael Carrascal y el goleador Michael Rangel.

Importante reconocer que todo le salió bien al entrenador brasileño-costarricense, que se la jugó por Yesus Cabrera para reemplazar a Carrascal y ayudar en la contención, mientras que Matías Pisano entró como extremo, con otra destacada presentación, y Adrián Ramos fue el único atacante sobre el papel, sin trascendencia en el arco rival en dos acciones que tuvo ante el juvenil Luis Vásquez.



Estos fueron los argumentos del triunfo escarlata sobre el ‘Poderoso:



Correcto desempeño en el cuarteto posterior. El argentino Juan Pablo Segovia regresó a la formación titular después de varias fechas y no solo aportó seguridad al resto de sus compañeros, sino que fue el autor del segundo tanto, que certificó la victoria escarlata sobre el DIM. La única acción en que se equivocó la zaga fue en dejar filtrar el pase de Andrés Ricaurte a Leonardo Castro, que el delantero caucano no pudo concretar ante el achique de Éder Chaux.



Presionó alto al DIM para llevarlo al error. La orden desde el primer minuto fue apretar al Medellín en la salida y así le creó varias opciones de gol. El objetivo era no dejarlo pensar desde su feudo y realmente se logró, porque este sábado no fue el equipo claro de otras jornadas.



Los cobros de pelota quieta. En otras versiones América le ha sacado mucho provecho a las ejecuciones con balón detenido y en este compromiso le funcionó perfectamente. El primer tanto nació de un cobro por izquierda de Pisano y el segundo sobrevino de un tiro de esquino del mismo jugador por derecha y que convirtió Segovia en el rebote del guardameta rival.



Buen planteamiento. Ante la ausencia de Rafael Carrascal y Michael Rangel, el técnico Alexandre Guimaraes implementó un 4-2-3-1 que le dio resultado, porque Yesus no solo ayudó en marca cuando Medellín tenía el balón, sino que aportó en ataque y consiguió el gol de la apertura del marcador.



Ganó los duelos en el mediocampo. Medellín cuenta con un trío interesante en mitad de cancha que conforman Adrián Arregui, Javier Reina y Andrés Ricaurte, pero América lo maniató e impuso condiciones en esa zona, tanto que Carlos José Sierra y Yesus Cabrera tuvieron tiempo para irse a terreno contrario, convirtiéndose en jugadores fundamentales para la consecución de los tres puntos.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces