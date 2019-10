Voz de capitán: Segovia habló del paro y de la actualidad del América

América de Cali no ha sido ajeno al palpitante tema del paro en el fútbol colombiano, pese a que Tulio Gómez, máximo accionista, declaró recientemente que si eso sucede, el cuadro rojo jugará con juveniles.

Por eso, el argentino Juan Pablo Segovia, central y capitán, dio su opinión sobre el asunto y el compromiso del próximo viernes en la frontera ante el Cúcuta, en el que se espera ganar para seguir sumando en la tabla de la reclasificación, ya que el cupo a los cuadrangulares ya está confirmado.



De la huelga anunciada tras finalizar el todos contra todos, sostuvo que “hemos hablado con el grupo, desde un principio el apoyo ha sido total, no es nada contra el equipo, porque siempre desde el principio nos han cumplido, ellos saben las peticiones que tenemos, es el apoyo a todos los futbolistas”.



Es un tema muy complicado, que viene desde años atrás y se está luchando hace mucho tiempo, aunque yo soy nuevo, el apoyo e total, porque el fútbol ha crecido. Esperemos que se pueda resolver lo antes posible, nosotros ahora solo tenemos que pensar en Cúcuta, entrenar estos días y sacer adelante al club, cuando llegue la fecha lo miraremos”.



El defensa argentino reiteró que “tenemos que pensar en ese partido tan importante y después no sabemos, ellos también se van a jugar una final, están pasando momentos difíciles, para nosotros seguir sumando puntos es muy importante para la clasificación a la Copa”.



De los factores que ha mejorado América, dijo que “uno sabe la exigencia que hay en este club e individualmente que uno sabe que puede dar mucho más, es importante que estamos a 4 puntos de Millonarios en la reclasificación, ellos también tiene que jugar su partidos y hay equipos que están pensando en lo mismo. El envión anímico y la confianza va a ser muy importantes”.



Hay momentos en que jugadores al filo de las sanciones por tener cuatro amarillas dejan a sus equipos con un hombre menos, situación que Segovia explicó: “Eso uno lo sabe, pero se exige al máximo así tenga cuatro amarillas, una jugada te puede obligar a exigirte porque no nos podemos relajar, es muy importante también para el profe que cada uno esté comprometido, trataremos de seguir creciendo en lo futbolístico porque podemos dar más”.



De los equipos históricos a los que han vencido en este semestre, dijo que “es importante porque eran rivales que seguramente nos los volveremos a encontrar, es una medida importante y hay que corregir los errores para no volverlos a cometer”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces