¿Sufre un infierno? Razones de la derrota de América contra Santa Fe

América de Cali estaba esperanzado en hacer una muy buena cantidad de puntos antes de finalizar febrero para llegar con un buen recaudo al comienzo de la Copa Libertadores frente al Gremio de Brasil. Sin embargo, hay preocupación porque de 9 puntos que ha disputado hasta ahora el equipo como visitante, apenas ha conseguido 1, a diferencia de lo que había hecho en el segundo semestre de 2019, cuando salió campeón.



Este viernes, después de un buen primer tiempo, en el que incluso propició mayores opciones de gol que Santa Fe, se devuelve de Bogotá con una derrota 2-0 que podría sacarlo el fin de semana de los cuatro primeros y al mismo tiempo lo obliga a superar al Cali el sábado 29 de febrero (6:10 p.m.) cuando se midan en el Pascual Guerrero, en el clásico vallecaucano 291.

El primer tiempo dejó ver dos equipos que se respetaron mucho y la posesión fue más del visitante. Yesus Cabrera más sacrificado en marca, ayudando a defender en el fondo, pero aun así, el escarlata fue el conjunto que más tuvo el balón y el que más intentó en ataque.



Así organizó varias llegadas: En el minuto 13 la primera la tuvo con Duván Vergara por izquierda, pero quiso definir él y no compartió. A los 19, Castellanos le ahogó el grito de gol tras un potente zurdazo de Sierra.



A los 28, entró Luis Alejandro Paz por Segovia, que se lesionó cuando fue a buscar un cabezazo en el área de Santa Fe y cayó mal sobre su espalda. Aunque fue más repetitivo en ataque, América padeció por el egoísmo de Vergara. A los 34 el extremo monteriano sacó un derechazo que devolvió el vertical ídem.

Sobre 41, Santa Fe reclamó mano de Rangel en un cobro de tiro libre de Sambueza, pero la estantería empezó a derrumbarse a los 5 del complemento, en un error de seis jugadores en la marca escarlata, gran jugada de Carlos Mario Arboleda en doble acción, metió el centro y Marlon Torres no alcanzó a evitar que Diego Valdés venciera a Chaux. La pasó mal América después de ese gol, porque Santa Fe tomó bríos.

Razones de la derrota escarlata:



No aprovechó lo que generó en el primer tiempo. En calidad y cantidad, las mejores oportunidades de gol fueron para los 'diablos', pero no concretaron, en algunas de ellas por el egoísmo de Duván Vergara.



La lesión de Segovia resultó perjudicial. La lesión de Segovia perjudicó a la defensa de los vallecaucanos, porque se perdió seguridad. De nuevo Guimaraes tuvo que improvisar allí a Felipe Jaramillo, que en varias acciones estuvo aparatoso, que la más decisiva no saltó con decisión a cabecear y sí lo hizo Valdés para conseguir el segundo tanto, a los 19 minutos del segundo tiempo.



El mediocampo se partió totalmente. Esta vez la línea de tres se desajustó en el segundo tiempo, perdió las marcas y no fue el filtro de otras presentaciones. Después de los goles ‘cardenales’ jugó a lo que saliera, impreciso, sin orden ni generación. La presencia de Yesus por Rafael Carrascal ealmente no correspondió a las expectativas –a los 65 minutos le dio paso a John Arias–- y el equipo terminó muy mal, en una de sus peores presentaciones.



Desconectado Rangel. El retorno del goleador no fue auspicioso, aislado totalmente. A los 27 desperdició una llegada clara en el área tras cabezazo de Arias y otra a los 84 en servicio de Pisano.



No tuvo juego colectivo. Es innegable que hay buenos jugadores, pero como equipo América no gravitó. Sus apariciones en el cuarteto posterior de Santa Fe se dieron por intenciones individuales.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces