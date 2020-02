Ureña palpita el partido contra Medellín: 'Tenemos que salir a ganar'

América de Cali comprende que haber perdido el clásico ante el Cali no solo lo sacó de los cuatro primeros de la Liga I-2020, y aparte de que lo priva de tener dos jugadores clave como Rafael Carrascal y Michael Rangel, se le viene un duelo muy exigente con el DIM, este sábado (4:05 p.m.) en el Pascual Guerrero.

Aunque no lo exterioricen, los integrantes del plantel sienten la elemental presión de estar obligados a sacar los tres puntos frente al ‘Poderoso’, que también llega con la misma intención para evitar su permanencia por fuera de los punteros.



El chileno Rodrigo Ureña, que en la mayoría de las veces en que actuado lo ha hecho como lateral derecho, expresó que si lo vuelven a necesitar allí, estará disponible: “Súper bien, el año pasado llevaba por lo menos 1.800 minutos jugados de volante 5 o volante mixto, muchas veces con doble contención, en su momento en la Universidad de Chile, y en algunos casos cuando mi equipo iba perdiendo jugué de lateral, por el tema de profundidad, la verdad me siento bastante cómodo también, solo que con el pasar de los partidos, con un poco más de rodaje y el pasar de los partidos, uno empieza a ver la cancha de manera distinta”.



En cuanto al juego del sábado, indicó que “obviamente tenemos que salir a ganar si queremos seguir en la punta, no he hablado con el técnico sobre mi ubicación en la cancha, pero espero sumar minutos, si se da la oportunidad”.



También hubo tiempo para que reflexionara sobre lo que se hizo mal en el clásico: “En los últimos 15 o 20 minutos era un partido controlable, tal vez se falló en el tema concentración y perdieron las marcas en el momento justo, con cosas totalmente corregibles”.



Sobre el DIM expresó que “vimos los dos partidos con Táchira por Copa Libertadores, juegan bastante bien, los dos goles que le concretaron fueron jugadas puntuales, también crearon bastantes situaciones, tiene un mediocampo de buen pie y es explosivo por las bandas, que también es súper importante en el equipo”.



Pese a que apenas llegó al fútbol colombiano en este semestre, el jugador austral ya tiene una lectura de lo que ocurre en nuestro medio: “Los partidos se ganan mucho hoy en día desde lo táctico y en el mediocampo, un equipo que gane la posesión del balón luego de eso se generan ocasiones de gol y ya está en concretarlas o no”.



Del regreso al Pascual Guerrero, con público en las tribunas, expresó que “sabemos de la responsabilidad de ganar, de dejar una muy buena imagen, sobretodo que nosotros a hacer lo que se mostró en la Copa Espn, principalmente hacer nuestro juego y marcar diferencia ante el rival”.



En la antesala del partido frente a los antioqueños, los directivos alistan los preparativos para celebrar los 93 años de fundación del club, a la espera de que la afición responda de forma masiva teniendo en cuenta que ya pasó la suspensión a la plaza.



De otro lado, el cuadro escarlata le solicitará a la Dimayor adelantar el partido de la octava fecha de la Liga ante el Once Caldas, que está para el fin de semana del 8 de marzo, se dispute el viernes 6, ya que el 10 del mismo mes el conjunto vallecaucano visita a Universidad Católica por Copa Libertadores.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces