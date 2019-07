América de Cali presentó sus últimas incorporaciones para la Liga II

América de Cali hizo este miércoles de manera oficial la presentación a los medios de sus nuevas cuatro incorporaciones para el segundo semestre.

Edwin Velasco y Michael Rangel, quienes habían estado con el grupo en el cuadrangular amistoso de Estados Unidos, se unieron a Juan Pablo Zuluaga y Matías Pisano en un gimnasio del Centro Comercial Jardín Plaza para expresar lo que significa para ellos vincularse al cuadro escarlata y los objetivos de cara al comienzo de la Liga Águila II-2019 frente a Alianza Petrolera en el Pascual Guerrero.



Aunque no se descarta la llegada de otra cara nueva, por ahora ellos, junto al arquero Neto Volpi, se sumaron al conjunto que dirige Alexandre Guimaraes con la ilusión de disputar un cupo a la final del certamen.



Velasco señaló que “tenemos unas expectativas bastante grandes, sabemos que tenemos que mejorar lo que hizo el semestre y contamos con los jugadores para lograr cosas importantes. Hemos ido entendiendo lo que el profesor quiere, falta mucho trabajo pero vamos paso a paso”.



En cuanto a las labores realizadas y la disputa por el puesto, argumentó: “Venimos trabajando muy bien, cada uno exigiéndose al máximo y creemos que vamos a dar un excelente espectáculo. Lo hacemos a conciencia, el profesor tomará la decisión de quién será el titular”.



En tanto, Rangel sostuvo que “muchísima expectativa, primero que todo darle gracias a Dios por tenerme en un equipo tan grande y con una hinchada que siempre ha respaldado, me he dado cuenta por televisión y por las redes sociales, contento de poder venir y poder aportar los goles que siempre he hecho en todos los clubes y poder pertenecer a esta fami. Vengo a trabajar, a hacer goles, dar el máximo, mi experiencia y la actitud que nunca se negó , esperemos que sean lindas cosas para este proyecto y en cinco meses poder festejar, por qué no, una estrella”.



De la cifra de 15 anotaciones que dejó el venezolano Fernando Aristeguieta como recuerdo, expresó: “Obviamente uno va a querer hacer más goles, día a día trabajo un poco más y esperamos que se me dé la oportunidad de empezar a marcar el día domingo”.







Por su parte, Pisano reiteró que ha visto “un grupo muy bueno, muy sano, con ganas de hacer bien las cosas y cada día conocernos mejor. Mi novia llega el martes, no tengo hijos, para estar acompañado, que es importante”.



Sobre la forma física en que llegó y su posición en la cancha, dijo que “ayer fue todo lo de los exámenes médicos, faltan otros, pero pronto quedaré a disposición del DT, tal vez para la tercera fecha estaré listo, más que todo por los documentos del ‘transfer’. Me siento cómodo como extremo derecho y cuando no tengo la pelota trato de tirarme por dentro”.



El último amistoso, el martes ante Atlético Venezuela, se saldó con victoria roja 3-0, tantos de Luis Sánchez, Kevin Andrade y Santiago Moreno (penal). América debutará en la Liga el domingo 14 de julio (5:30 pm.) ante Alianza Petrolera en el Estadio Pascual Guerrero y los únicos dos jugadores con los que no podrá contar son el lateral izquierdo Cristian Flórez y el volante Juan Diego Nieva, quienes fueron sancionados en los cuadrangulares del primer semestre.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces