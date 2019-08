Surtió efecto la presión: América rescindiría contrato con Carrascal

Extrañamente, en medio de las versiones extraoficiales que van y vienen, la Dimayor ha guardado silencio sobre el caso Rafael Carrascal, pese a que este jueves los presidentes de los equipos del fútbol colombiano se reunieron en asamblea ordinaria.



Al parecer, en esa plenaria los clubes se solidarizaron con Gabriel Camargo y el Tolima, y presionaron para que Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, tomara la decisión de rescindir el contrato que había firmado con el jugador, por lo que, finalmente, no lo inscribirá en su plantilla.

Según pudo conocer extraoficialmente Futbolred, a Gómez le dijeron los presidentes de los demás clubes que estaba obrando mal, porque la decisión de Carrascal iba en detrimento del Tolima, convenciéndolo de que eso podría ocurrirle después a cualquiera.



La situación comenzó cuando Carrascal no arregló con el Tolima porque no le subieron el salario. Entonces, como el jugador tenía otras ofertas, el cuadro ‘vinotinto y oro’ dejó que el contrato siguiera corriendo. Al firmar un nuevo contrato con América el 22 de junio, estando ligado al Tolima, los dos equipos tendrían que llegar a un acuerdo económico para que se diera la salida del volante costeño, cifra que se estima en $1.500.000, los cuales no está América en condición de sufragar.



También, tras bambalinas, como ha transcurrido todo en esta expectante novela, se conoció que América presentó excusas a los otros clubes y optaría por deshacer el contrato. Aquí, seguramente, también le tocará reconocerle un dinero a Carrascal.



En diálogo con la Banda Deportiva, de ‘Radio Red' en Cali, Pedro Blanco, representante del jugador, sostuvo este viernes que “estamos esperando la resolución del Comité del Estatuto del Jugador, no tenemos nada oficial de América o Dimayor. Lo único real es que Rafael tiene un contrato firmado con América”.



El jugador sucreño tendrá que irse a jugar al exterior, donde hay interés de un conjunto de Praga, porque en Colombia no podrá hacerlo este semestre con otro equipo, a menos que sea en Tolima.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces