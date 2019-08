Triunfazo en 'Curramba': América dejó mudos a los hinchas del Junior

América consiguió una victoria importantísima 0-1 sobre el Junior en el Estadio Metropolitano, en partido de la cuarta fecha de la Liga II-2019, que tuvo un expulsado para cada bando. Con este resultado los diablos suman 10 puntos y son colíderes del campeonato.



Fue un primer tiempo en el que Junior tuvo mayor posesión de pelota y trató por todos los medios de encontrar la ventaja ante un rival que dejó bastantes dudas en su sector posterior, especialmente con el argentino Juan Pablo Segovia, que se vio lento ante los rápidos delanteros del cuadro ‘tiburón’. A eso se sumó la expulsión de Duván Vergara en momentos en que los dirigidos por Alexandre Guimaraes quisieron pasar la mitad de la cancha.



El cuadro barranquillero salió con decisión a buscar el pórtico de Neto Volpi y lo logró en los primeros minutos, pero luego se vio presionado en su propia zona y tuvo que mermar el ímpetu. Víctor Cantillo, Éder Farías y Luis ‘Cariaco’ González fueron perdiendo protagonismo por el buen trabajo de los tres de contención que ubicaron los visitantes.



Con el partido equilibrado, América también mostró su intención de ir hacia adelante, pese a que Yesus Cabrera, el conductor rojo, fue prácticamente borrado de la cancha por el buen trabajo de marca del Junior.



A los 20 hizo su primer remate al arco con un zurdazo de Carlos Sierra que pasó muy cerca del palo derecho de Viera.



Después de aislarse por un buen rato, ‘Cariaco’ González llegó por el centro y tiró de zurda, pero Volpi atajó sin problema, a los 30.



Lamentablemente para los intereses escarlatas, Duvan Vergara entró violentamente sobre la rodilla izquierda de Willer Ditta y vio la tarjeta roja a los 36, dejando a su equipo con 10 jugadores. Pero el árbitro Jhon Ospina no midió con la misma vara en una acción en la que Rafael Pérez metió un codazo a la cara de Yesus Cabrera y apenas le mostró amarilla, a los 42.





Con el hombre de más, Junior adelantó líneas, tocó con criterio y se acercó varias veces, metiendo al América en su reducto, aunque no pudo marcar diferencia y el primer tiempo se liquidó sin goles.



En el inicio del segundo tiempo, el juvenil Daniel Quiñones remató por encima del horizontal y enseguida Freddy Hinestroza probó los reflejos de Volpi y en el rebote James Sánchez metió un centro que no prosperó en el arco rojo.



La decisión de soltar a Marlon Piedrahita le dio resultado a Julio Comesaña y en esos minutos Junior le metió presión a la zaga visitante. A los 12, González llegó solitario al área y en vez de rematar de primera intención bajó el balón en el pecho y luego no tuvo ángulo de tiro.



Cuando se pensaba que la superioridad numérica iba a beneficiar a Junior, pero, al contrario, perdió claridad para atacar y América aguantó bien. Para completar el flojo panorama de los ‘tiburones’, Marlon Piedrahita también se fue expulsado a los 34 por protestarle al árbitro, luego de una falta a Daniel Quiñones.



Con 10 hombres para cada bando y más espacio en el gigantesco Metropolitano, el compromiso se hizo de ida y vuelta, aunque las mejores aproximaciones las tuvo el cuadro escarlata, incluido un cabezazo que atajó Viera a los 38.



‘Cariaco’ le ganó en velocidad a Quiñones, pero se equivocó en la última jugada para el centro. Y posteriormente Ditta mandó un remate que sacó muy bien Volpi al tiro de esquina, a los 42.



A los 47, Matías Pisano se inventó una gran jugada individual entrando al área, lo derribó Fuentes y se decretó penal que cobró arriba el mismo Pisano para el 0-1 y un triunfo importantísimo de los ‘diablos’ que lo mantienen en la punta junto al Deportivo Cali.



En la próxima jornada, América visita el sábado (7:45 p.m) al Medellín y Junior lo hará ante Rionegro el domingo (6:00 p.m.).



Síntesis

Atlético Junior 0-1 América de Cali



Junior: Sebastián Viera (6); Marlon Piedrahita (6), Rafael Pérez (6), Willer Ditta (6), Gabriel Fuentes (6); Luis Narváez (6), James Sánchez (5), Víctor Cantillo (5), Freddy Hinestroza (6); Luis González (5) y Éder Farías (5).

Cambios: Sebastián Hernández (5) por James Sánchez (19 ST), Edwin Cetré (5) por Freddy Hinestroza (20 ST) y Luis Sandoval (6) por Éder Farías (31 ST).

D.T.: Julio Avelino Comesaña.



América: Neto Volpi (7); Juan Pablo Zuluaga (6), Marlon Torres (6), Juan Pablo Segovia (6), Daniel Quiñones (7); Juan Diego Nieva (6), Luis Alejandro Paz (8), Carlos José Sierra (6), Yesus Cabrera (5), Duván Vergara (SC); Michael Rangel (5).

Cambios: Matías Pisano (7) por Juan Diego Nieva (25 ST), Gustavo Carvajal (6) por Yesus Cabrera (26 ST), Juan Camilo Mesa (SC) por Michael Rangel (43 ST).

D.T.: Alexandre Guimaraes.



Goles: Matías Pisano (45+2 ST -penalti-), para América de Cali.



Amonestados: Marlon Piedrahita (31 PT), Rafael Pérez (42 PT), Luis Narváez (37 ST) por Junior. Matías Pisano (45+5 ST) por América.



Expulsados: Duván Vergara (36 PT) y Marlon Piedrahita (34 ST).



Partido: bueno.



Figura: Luis Alejandro Paz (8).



Estadio: Metropolitano.



Asistencia: 21.015 espectadores (dato oficial).



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Jhon Ospina (5).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces