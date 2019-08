Las razones por las que América de Cali maniató y derrotó al Junior

América de Cali consiguió una victoria clave en la cuarta fecha de la Liga II-2019 contra Junior, con un trabajo redondo que controló el poderío ofensivo del cuadro barranquillero y en el momento justo, en tiempo de adición, se echó al bolsillo tres puntos que lo mantienen colíder del campeonato junto al Deportivo Cali, con 10 puntos.

Estar con un hombre menos -Duván Vergara fue expulsado a los 36 PT– durante 46 minutos tampoco fue un factor que perjudicara el buen rendimiento del cuadro de Alexandre Guimaraes.



Futbolred presenta cinco argumentos de la victoria de los diablos sobre Junior:



1- Buen trabajo en mitad de cancha. Alexandre Guimaraes montó tres hombres en recuperación (Luis Alejandro Paz, Juan Diego Nieva y Carlos José Sierra), dándoles más obligación de marca que de acompañamiento a los volantes de segunda línea. Por eso, Sierra, que usualmente aparece unos metros más adelante, solo apareció con trascendencia en un zurdazo que pasó cerca del poste derecho en el promedio de la primera parte.



2- Seguridad en el arco. Si bien es cierto que Junior manejó la pelota durante mayor lapso de tiempo, sus llegadas no fueron lo suficientemente certeras para vulnerar la valla de Neto Volpi, que cuando lo exigieron respondió con seguridad. El brasileño mantiene la regularidad que mostró en el Pasto y con sus atajadas evitó que Junior lograra siquiera un gol.



3- Planteamiento acertado. América no sufrió el partido, incluso Guimaraes parecía conformarse con el empate. Además, esta vez no lucieron jugadores de desequilibrio como Yesus Cabrera y Michael Rangel. No obstante, se mantenía el cero, aunque nadie contaba con la jugada irresponsable de Duván Vergara, quien se fue expulsado por un puntapié alevoso a Willer Ditta.



Pese a la adversidad, el equipo mantuvo su buen comportamiento colectivo, especialmente en marca, y cuando Junior le dio espacio también lo atacó. Luego, la roja que vio el lateral Marlon Piedrahita, que estaba desequilibrando por su sector, terminó de fortalecer la idea del cuadro escarlata y nivelar un partido cuyo resultado le cae muy bien al elenco vallecaucano.



4- Cambios que salieron a la perfección. Con el 0-0 parcial Guimaraes se la jugó por un hombre de avanzada como Matías Pisano y dos más de contención como Gustavo Carvajal y Juan Camilo Mesa. Así mantuvo controlado el juego ofensivo de Junior y cuando se acercó lo hizo con acciones que crearon riesgo en el pórtico de Alexis Viera.



Carvajal y Mesa terminaron de mantener el orden mostrado en todo el partido y Pisano desequilibró con el gol que tiene pisando duro a los rojos.



5- La claridad de Matías Pisano. Con sus buenas ejecutorias, el volante argentino viene pidiendo a gritos la titularidad y no sería extraño que en la próxima fecha se le dé. Entró a los 25 minutos del complemento por Juan Diego Nieva y apareció con una sensacional maniobra de pelota dominada cuando más lo necesitaba el equipo, propiciando la jugada del penal y cobrarlo exitosamente para el gol del triunfo agónico, cuando ya no había tiempo de que Junior reaccionara.



Pisano no tiene mucha talla, pero sí es habilidoso y le gusta el gol. Ya suma dos, con el marcado a Patriotas en la fecha pasada.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces