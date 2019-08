Nada que sale del infierno: Santa Fe perdió con América en El Campín

Independiente Santa Fe no levanta cabeza, no sale de su infierno y sigue siendo el único equipo que todavía no gana en la Liga II-2019. Este jueves, en El Campín, el equipo bogotano cayó 1-2 contra América de Cali, que tuvo en Yesus Cabrera a su jugador determinante, para que los diablos rojos salten al segundo lugar de la tabla.

El cardenal jugó su partido más discreto desde que asumió Harold Rivera. Incluso, en las tribunas de El Campín, hubo uno que otro hincha que se atrevió a decir que se atrevió a compararlo con el de Patricio Camps; después de todo, son los mismos jugadores, con las mismas limitantes y debilidades, que un técnico no puede arreglar en un par de semanas.



América, en cambio, jugó muy suelto el primer tiempo, sosteniendo en mitad de campo, aguantando a un rival con vértigo pero sin pausa, con claridad y velocidad en cada contraataque, para inquietar el arco de Leandro Castellanos, el más destacado del primer tiempo.



Noticia en desarrollo...