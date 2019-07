Frente a Alianza, América de Cali comienza un nuevo sueño en la Liga

América de Cali recibe a Alianza Petrolera en el estadio Pascual Guerrero el domingo a las 5:30 p.m., buscando sumar sus primeros tres puntos en la Liga ll-2019. El elenco escarlata, que tiene un nuevo entrenador, busca ser protagonista del certamen y no dejar tantas dudas como lo hizo durante el primer semestre.

América quiere brillar en la Liga ll-2019



Once años, contando los cinco que debió pasar en la B, acumula América de Cali sin llegar a una final de Primera División en el fútbol profesional colombiano. Mucho tiempo para uno de los equipos que se acostumbró a ser gran protagonista en la década de los 80.



Si bien los hinchas son conscientes de que no tiene la nómina ideal y que otros equipos llegan mejor reforzados, en este semestre la ilusión revive con un técnico que acumula experiencia y que en un mes de estadía en la ciudad se muestra contento con el grupo que tiene: Alexandre Guimaraes.



“Estamos satisfechos de la adaptación de los jugadores a lo que hemos estado proponiendo, hemos hecho unas ligeras modificaciones a lo que era el accionar normal de ellos, lo han ido entendiendo, obvio que es poco el tiempo, pero la respuesta ha sido magnífica y estamos seguros que el domingo vamos a darlo todo para conseguir nuestra primera victoria”, señaló el entrenador brasileño-costarricense.



Haciendo una retrospección del plantel, Neto Volpi vuelve a casa tras su exitoso paso por el Pasto finalista, en una bonita disputa por el puesto con Arled Cadavid. El juvenil Daniel Quiñones tendrá ahora la sombra de Juan Pablo Zuluaga como lateral derecho y Edwin Velasco dará también una puja interesante con Héctor Quiñones para conocer quién será el dueño de la banda izquierda, aunque para comenzar Velasco tiene el visto bueno de Guimaraes, complementando con Juan Pablo Segovia y Marlon Torres.



Para el primer cotejo, probablemente se tendrá una línea de tres en contención con Luis Alejandro Paz, Carlos José Sierra y Gustavo Carvajal, dejando a Yesus Cabrera con Luis Sánchez libres en la creación, y arriba a Michael Rangel.



Precisamente, el atacante santandereano afirmó: “He hablado todos los días con el profe, me ha dicho lo que quiere y poco a poco lo voy poniendo en práctica en la cancha. Esperamos empezar con pie derecho este domingo ante Alianza Petrolera. Vengo con mucha disposición y ganas, vengo a aportar lo que sé y que todo hincha espera, que son los goles, a uno de delantero lo marcan por los goles que haga y ojalá sean muchísimos para poderme quedar acá en el América de Cali”.



Alianza Petrolera es el primer escollo en el debut en la Liga Águila II-2019 este domingo 14 de julio (5:30 p.m.). La plantilla tipo está disponible, excepción del volante argentino Matías Pisano, que apenas arribó a la capital vallecaucana esta semana y debe ponerse en forma tras casi dos meses de inactividad.



Los rojos siguen sumando a su plantilla y la última vinculación será el delantero Duván Vergara, a préstamo con opción de compra por un año, sin cargo y con opción del 50% a diciembre y otra a junio del próximo año.



Alianza Petrolera quiere empezar a alejarse del descenso frente a América



Alianza Petrolera visita al América de Cali en su debut en la liga II- 2019. El equipo petrolero tiene un solo objetivo y es alejarse de forma definitiva de la zona del descenso, “fantasma”, que desde ya comienza a ejercer presión y ansiedad en el onceno aurinegro.



La “máquina amarilla” que realizó una pretemporada cercana a los 30 días de preparación en la parte física, técnica y táctica, presenta cinco caras nuevas para la temporada, donde se destaca la incorporación del jugador Cleider Alzate.



“Se hizo una muy buena pretemporada, con este nuevo preparador físico uruguayo, quien nos trabajó bien físicamente. Ahora lo que vale es jugar muy bien y hacer los puntos que es lo que cuenta en la liga. América es un equipo grande de Colombia, están de locales y presionados a ganar, nosotros tenemos que sacar el equipo del fondo de la tabla del descenso”, afirmó el volante aurinegro Juan David Ríos.



Las prácticas realizadas durante la semana permitieron experimentar diversos módulos tácticos, que el profesor Cesar Torres quiere consolidar en el equipo aurinegro. Se hará énfasis en la solidez defensiva y la tenencia de balón.



Alineaciones probables



América de Cali: Neto Volpi; Daniel Quiñones, Juan Pablo Segovia, Marlon Torres, Edwin Velasco; Luis Alejandro Paz, Carlos José Sierra y Gustavo Carvajal, Yesus Cabrera, Luis Sánchez; Michael Rangel.

D.T.: Alexandre Guimaraes



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez; Yhormar Hurtado, Jeison Palacios, Luciano Ospina, Farid Díaz; Juan David Ríos, Freddy Flórez, Luciano Guaycochea, Estefano Arango; Jhon Vásquez y Cesar Arias.

D.T.: Cesar Torres.



Estadio: Pascual Guerrero

Fecha: Domingo 14 de julio: 5:30 p.m.

TV: WIN Sports

Árbitro: Ferney Trujillo (Casanare)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces



Por JULIÁN CARREÑO

Para El Tiempo