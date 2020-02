Después de la tempestad, llega la calma: así ve Jaramillo el clásico

Felipe Jaramillo dejó a un lado las declaraciones en contra de Jorge Luis Pinto en su estadía en Millonarios y se metió en lo que será el clásico 290 frente al Deportivo Cali, este sábado en Palmaseca.

El volante antioqueño, que en esta etapa con América ha sido utilizado como zaguero central, ante la lesión de Juan Pablo Segovia (que podría regresar a la titular), reconoce que pese al liderato del conjunto rojo aún hay detalles por corregir: “El partido del fin de semana pasado hubo varias cosas equivocadas, sabemos qué tenemos que corregir y esta semana lo estamos haciendo. El ‘profe’ ha dispuesto muy buenos trabajos para lo que viene. Creo que nos vamos a encontrar un equipo muy diferente al que enfrentamos en la Copa Espn, sabemos que están mucho más aguerridos y agresivos, tenemos que ir a ganar, que es lo principal, en este torneo tan corto y en el que clasifican cuatro no podemos dejar escapar ningún punto, es el rival de patio y tenemos que hacer respetar la hinchada y el orgullo, y además ratificar por qué América es el campeón”.

¿Quién está más necesitado o llega mejor? “Apenas está empezando el torneo, gracias a Dios tenemos buen puntaje, vamos de primeros en la tabla, más que necesitados, los dos llegamos con ansias de ganar, por el clásico, que siempre va a ser muy disputado. Nosotros llegamos con 7 puntos, sabiendo que han sido las mejores presentaciones, pero gracias a Dios hemos conseguimos puntos valiosos, ellos también llegan de pronto con una necesidad más alta por llevar menos puntos, pero sabemos que van a salir con mucha intensidad a ganar por ser el clásico y ser locales. Tenemos que hacer un partido muy inteligente, saber en qué trayectos del partido atacar y en qué otros tener que aguantar el marcador”.

¿Se siente incómodo como central? “En Millonarios solo jugué un partido de central, todo el año estuve como volante mixto; la única vez que el profesor me necesitó de central fue literal en una urgencia, no había entrenado en esa posición. Ahora que el ‘profe’ me está dando la confianza es diferente porque estoy entrenando desde que llegué el 3 de enero, llevo mes y medio en esa posición, él me dijo que me necesitaba allí, no es la habitual mía, me siento más cómodo jugando como volante 5, pero donde me necesite el profesor voy a estar”.

¿Qué han hablado del clásico? Esta semana hablamos con el ‘profe’, él nos expresó que tenemos deuda jugando en Palmaseca, que el año pasado no les fue muy bien jugando allá, este año tiene que ser una historia totalmente diferente, desde que entremos tenemos que salir con la mentalidad de que vamos a ganar, un clásico para mí es más que todo es cuestión de honor y de orgullo, tenemos que salir a ratificar por qué vamos de primeros y que el año pasado salieron campeones”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces