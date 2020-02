La posición del cuestionado Jaramillo para el clásico vallecaucano

Con la fisura que presentó Juan Pablo Segovia a comienzos de la Liga I-2020, Alexandre Guimaraes tuvo que jugársela con juveniles y luego hacer ensayos para encontrar la mejor compañía de Marlon Pérez en la pareja de centrales.

En esa búsqueda de esas variantes le apostó a una que creía la más práctica: bajar al volante Felipe Jaramillo, porque tal vez Pedro Franco estaba lejano de ofrecerle lo que quería.

Sin embargo, el antioqueño fue puesto por la izquierda, desacomodado en su perfil, y en los últimos partidos mostró que tampoco era el hombre para esa posición.

Esta semana, en que no hubo competencia a mitad de la misma, por fin pudo practicar en la posición en que mejor se desempeña: como volante, por lo que se muestra muy ilusionado con rendir al máximo.

Sobre el compromiso ante el Cali dijo que “Sabemos que es un rival muy complicado, Ángelo es un referente de ellos, todavía no sabemos si va a jugar o no, estamos con la incertidumbre también, pero estamos 100% concentrados en lo que va a ser el partido, tenemos que ganar porque es el segundo clásico oficial del año, tenemos que sacar toda la jerarquía que tiene el equipo, Dios quiera que nos vaya muy bien, sacar los tres puntos es lo más importante para mantenernos dentro de los cuatro primeros,, siempre he dicho que el clásico es una cuestión de honor, estamos de locales, hay que ganar, cuando fuimos al Palmaseca hicimos un buen partido, lamentablemente las expulsiones en el segundo tiempo, pero lo teníamos manejado, así se dieron las cosas, pero este sábado vamos con todo a ganar, sobre todo por la felicidad de nosotros, de nuestras familias y de todo el hincha americano”.

En cuanto a lo que representa el encuentro sabatino comparado con los anteriores, adujo que “cada clásico se vive diferente, en este hay un ambiente especial por lo que nos pasó en el Palmaseca, creemos que tenemos que sacarnos esa espinita, si Dios quiere hacer un muy buen partido para poder ratificar cuál es el equipo que de verdad mejor representa al Valle del Cauca, esperamos estar a la altura y ganarlo”.

¿Qué piensa de las situaciones que han dejado la muerte de dos hinchas? “Hay que decirles que el fútbol es un espectáculo, que a todos nos apasiona, que todos queremos siempre ganar, pero el hecho de que uno sea aficionado no significa que vaya a agredir a otro, los derechos de las personas están estipulados, cada quién escoge a quién seguir y alentar, que se viva el fútbol en paz. Estos casos de pronto manchan un poquito la historia de los clásicos, ojalá esto pare, que sigan alentándonos, pero con tranquilidad”.

Sobre lo que viene el martes en Copa Libertadores ante Gremio, sostuvo que “nosotros estamos 100% focalizados en hacer un buen partido en el clásico, después de que termine ya veremos cómo plantea el ‘profe’ nuestro debut en Copa Libertadores este año, estamos mentalizados en que tenemos que ganar y esperar que tanto en la Liga como en la Copa nos vaya bien, obviamente que uno piensa en la Libertadores, un certamen en el que tenemos que hacer un gran papel”.

Hizo también su reflexión de lo que su rendimiento como defensa central: “Esta semana gracias a Dios ya trabajé de volante, la posición en la que me siento un poco más cómodo y de verdad puedo aportarle más al equipo, no es tanto por la comodidad mía sino porque de verdad el equipo me puede sacar mayor provecho. Siento que allí en el medio puedo aportar mucho más, en el partido pasado contra Santa Fe se vio que hay una falencia cuando juego allí, sobre todo con perfil cambiado. Tuve la oportunidad de hablar con el ‘profe’, de plantearle algunas cosas, si gracias a Dios puedo estar como volante, todos trabajamos para la oportunidad que llegue algún día, gracias a Dios me tocó y esperar a la altura de este clásico”.

Jaramillo se despide con un mensaje para la masiva afición escarlata: “El equipo está mentalmente fuerte, sabemos que tenemos una semana complicada, jugar el clásico, hacernos reventar porque tenemos que ganar, en semana ante Gremio también debemos hacer una gran presentación, Dios quiera ganando. El equipo está muy motivado, obviamente un poco resentido por las lesiones que hemos tenido, porque son jugadores que le hacen falta al grupo, pero queremos conseguir muy buenos resultados y estamos mentalizados en que somos capaces”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces