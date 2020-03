¡Punto milagroso! América no tuvo claridad contra un aguerrido Cali

América salvó un punto en las postrimerías del clásico 291 al empatar 1-1 con el Deportivo Cali este sábado en el Estadio Pascual Guerrero, juego por la séptima fecha de la Liga BetPlay I-2020, pese a que estuvo 63 minutos en superioridad numérica por la expulsión de Jhon Vásquez.



En medio de las dificultades mostradas, la igualdad fue un bálsamo el elenco que dirige Alexandre Guimaraes, que ad portas de enfrentar a Gremio por Copa Libertadores y a falta de otros partidos de la jornada en el torneo local ahora es sexto con 11 unidades, mientras que el cuadro verdiblanco sumó 10 y aparece séptimo, con un compromiso menos –ante Millonarios–.



No fue un comienzo emotivo, porque los equipos salieron con muchas precauciones, el rojo presionando arriba y replegándose cuando el rival intentaba alguna acción ofensiva. Tan parejo, que incluso se alternaron la posesión, pero sin profundidad.



A los 9 minutos por poco Darwin Andrade marca autogol en un servicio desde la izquierda. Respondió el Cali con un cabezazo de Jhon Vásquez ante centro de Palavecino. Juan Camilo Angulo también se acercó con un frentazo sin dirección.



Rodríguez y Vásquez se juntaron por primera vez a los 29 y estuvieron cerca de abrir el marcador. Mejor el visitante en ataque, sobre todo por la izquierda, con Andrade sumándose a sus compañeros.



Sobre 34, Juan Pablo Segovia fue a marcar en la mitad de la cancha a Jhon Vásquez, lo sujeta, pero el extremo verdiblanco le pegó un codazo en la cara y se fue expulsado. Lo peor, es que es reincidente, pues vio también la roja en primera ronda de Copa Suramericana y recibió tres fechas de sanción.



Sin embargo, esa baja no se sintió en el cuadro de Arias, que volvió a internarse en el área de David González y aguantó cuando América trató de aparecer con las luces de Matías Pisano, el hombre más claro, pero igual solitario, en el anfitrión. La actuación de Michael Rangel, para olvidar, totalmente inadvertido en el ataque escarlata.



En 4 minutos del complemento, Duván Vergara, que entró en el inicio del complemento por John Arias, cobró un tiro libre que devolvió el horizontal.



América mejoró un poco en juego asociativo, pero chocó contra la doble línea de cuatro que implementó el técnico Arias al quedarse en inferioridad numérica. Eduard Caicedo tuvo un cabezazo a los 10 minutos, que s se perdió por el palo izquierdo.



Preocupante para Guimaraes que no supo aprovechar el hecho de tener un hombre de más, dejando que el rival le manejara el balón, pese a que temprano sacó sus dos volantes de armado.



Peor todavía que en un cobro de costado que levantó Deiber Caicedo fue Andrés Colorado el que cabeceó, ganándole en el salto a Jaramillo, y embocó el balón en el arco rojo, a los 17 minutos. 0-1 y la afición empezó a pedir más entrega de sus jugadores.



La entrada de Deiber sirvió para acelerar en los momentos en que se necesitaba, desahogando a su equipo en las llegadas de América. Ángelo Rodríguez tuvo otra aproximación que terminó en la red, pero el asistente de Oriental levantó su bandera por fuera de lugar.



Sierra se acercó con un derechazo en el final del encuentro, pero el arquero González detuvo sobre el palo derecho.



Sin embargo, el mismo Sierra recibió una habilitación de Rangel en el área y definió rastrero para lograr el empate a los 42 minutos.



La última, a los 49, fue desperdiciada por Sierra, que eludió a González en el área y no pudo conectar el balón, en lo que hubiera sido el triunfo rojo. Con varias inquietudes, América se alista para su debut en Copa Libertadores frente a Gremio, el martes (7:30 p.m.) en el Pascual Guerrero.



Por Liga, Deportivo Cali recibirá al Pereira el viernes 6 de marzo (7:4 0 p.m.), mientras que América visitará al Once Caldas el sábado 7 (4:05 p.m.) en el Palogrande.



Síntesis



América 1-1 Cali



América: Éder Chaux (6); Cristian Arrieta (6), Marlon Torres (6), Juan Pablo Segovia (6), Nicolás Giraldo (5); Felipe Jaramillo (4), Carlos José Sierra (7), John Arias (4), Juan David Pérez (4), Matías Pisano (6); Michael Rangel (5).

Cambios: Duván Vergara (5) por John Arias (1 ST), Edwin Velasco (5) por Nicolás Giraldo (14 ST) y Rodrigo Ureña (5) por Felipe Jaramillo (23 ST).

D.T.: Alexandre Guimaraes



Deportivo Cali: David González (6), Juan Camilo Angulo (6), Hernán Menosse (6), Eduard Caicedo (6), Darwin Andrade (6); Andrés Colorado (8), Andrés Balanta (6), Carlos Lizarazo (6), Agustín Palavecino (6); Jhon Vásquez (SC), Ángelo Rodríguez (6).

Cambios: Deiber Caicedo (6) por Carlos Lizarazo (11 ST), Juan Daniel Roa (6) por Agustín Palavecino (11 ST) y Harold Gómez (6) por Juan Camilo Angulo (32 ST).

D.T.: Alfredo Arias.



Goles: 0-1: Andrés Colorado (17 ST, de cabeza). 1-1: Carlos José Sierra (42 ST).



Amonestados: Felipe Jaramillo (13 PT), Cristian Arrieta (37 ST) por América.



Expulsados: Jhon Vásquez (34 PT).



Partido: Regular



Figura: Andrés Colorado (8)



Estadio: Pascual Guerrero



Asistencia: 25.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Wílmar Roldán (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces