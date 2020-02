Palavecino avisa al América: 'venimos perdonando y vamos a corregirlo'

En medio del buen momento que atraviesa el Deportivo Cali en la Liga BetPlay I-2020, una de las líneas que mejor ha funcionado es el mediocampo.



Al dos en contención que integran Andrés Colorado y Andrés Balanta –o Juan Daniel Roa–, se suman jugadores clave como Carlos Lizarazo y Agustín Palavecino, que son los encargados de armar las jugadas ofensivas, respondiendo a lo que pretende el uruguayo Alfredo Arias.

El argentino Palavecino, que viene de anotar dos goles en Asunción al River Plate, en la clasificación a segunda ronda de Copa Suramericana y en Liga ha tenido notables actuaciones, es consciente de que la única asignatura pendiente es la definición, ya que se generan muchas opciones y no se están convirtiendo en una proporción.

A su llegada a la ciudad, mostró su satisfacción por el deber cumplido, y aceptó que el clásico será muy duro ante un rival que también es uno de los grandes del balompié nacional.

Palavecino expresó que “se logró el objetivo, que era clasificar. El equipo jugó en Asunción con mucha personalidad, mucha seriedad para afrontar el partido, generamos muchas opciones que no se pudieron resolver, pero llegamos muy contentos, con confianza para el clásico, ahora toca trabajar y las que tengamos en el partido con América, aprovecharlas”.

Precisamente, del encuentro del sábado, señaló: “Son clásicos, se juega contra un equipo grande y esos no te perdonan. El Cali también es uno, nosotros venimos perdonando e intentaremos corregirlo”.

Sobre el análisis que se ha hecho del tradicional rival de patio, dijo que “sabemos que tienen jugadores suspendidos y lesionados, nosotros descansaremos y trataremos de llegar de la mejor manera”.

Acerca de su nivel actual, declaró: “Estoy muy contento, mis compañeros me dan una tranquilidad muy grande y eso me ayuda a jugar con solvencia. Carlos (Lizarazo) es un jugador muy importante para nosotros, tiene mucha técnica, se asocia muy bien con todos y para mi juego me sirve muchísimo”.

Otro factor que se le abona es el sacrificio en marca cuando su equipo no tiene el balón: “Es algo natural de mí, que me sale por el recorrido, intento ser más punzante hacia adelante y hacer las dos cosas. Es primera vez que hago un duplete, hay que disfrutarlo, porque estamos jugando bien”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces