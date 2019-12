Viera calienta la final y le envía un mensaje a la afición del América

Sebastián Viera compareció este viernes en la rueda de prensa oficial programada por la Dimayor en la previa del partido definitivo por el título de la Liga II-2019 entre el América de Cali y el Atlético Junior, que se jugará este sábado, a partir de las 4 p.m. en el Pascual Guerrero. El portero uruguayo volvió a enviar un mensaje a la afición del América: “Ya hemos visto que hay gente festejando desde hace unos días. Nosotros nunca nos sentimos favoritos, en las finales no hay favoritos…”.

El capitán del equipo barranquillero dijo que “puedes llegar mejor o peor, pero dado como está el campeonato aquí en Colombia, para llegar a una final tienes que hacer muy bien las cosas. No llegas por casualidad. Estamos igual que la primera final, lo único que cambia es el entorno”.



Viera también expresó que espera jugar con el estadio lleno, pero que ser visitante no les afectará: “Esperemos que haya mucha gente del América, que aliente mucho a su equipo, que sea una gran fiesta, que la vivamos todos como una final. Adentro de la cancha sabemos que somos once contra once, con la misma dimensión de las áreas, del arco y ahí va a ganar el mejor, no importa si estamos de visitante o de local. Es una final, hay que jugarla como tal”.





¿Quién es el triunfalista en el América, los hinchas, los jugadores, el periodismo? “No, eso es normal, uno ve a veces las redes sociales, pero eso no quiere decir nada. Nosotros estamos pensando tampoco, tenemos cosas más importantes qué pensar como en el partido. Para nosotros lo externo de la cancha no nos interesa. Estamos con total tranquilidad y le pedimos a la gente nuestra que tenga los pies sobre la tierra, que tenga mucho respeto y que después de los 90 minutos del sábado cada uno va a festejar”

¿La hinchada jugará en contra del América? Para nosotros no, no sé para árbitros… para el rival. Nosotros vamos a entrar a la cancha igual. Ojalá que el estadio esté lleno y la gente del América grite los 90 minutos. Eso es lo lindo de una final, estamos deseando que pase eso, porque nosotros también lo disfrutamos. Feo sería jugar una final sin público. Nosotros disfrutamos jugar de local con nuestra gente, y también disfrutamos jugar de visitante con la gente que apoya al rival. Nosotros sabemos que son los últimos 90 minutos del año y que lo tenemos que hacer muy bien y que tenemos que ganar… Barranquilla y toda la costa está esperando este partido, nosotros le tenemos que dar esta alegría para que puedan tener un buen fin de año y para que les alegre los corazones, porque a veces algunos dependen mucho de nosotros. Nosotros nos debemos a Barranquilla, sabemos que en el estadio no va a haber casi gente de Junior, pero sabemos que en Barranquilla y en toda la costa va a haber mucha gente esperando un buen resultado”.

Viera, sobre Michael Rangel y la ventaja de conocerlo: “Cómo lo conozco yo lo conocen mis compañeros también… a Michael hace tiempo lo conocemos y estuvo con nosotros hasta hace poco, entonces no hay misterio con eso. Nuestros defensas lo conocen, yo lo conozco. Esperemos que nuestro sistema defensivo sea bueno y que Michael no tenga su tarde”

Viera, sobre la experiencia de ganar la final del primer semestre. “Cuando uno entra a la cancha se olvida de todo eso. Lo único que quieres es hacer un buen partido. Ser mejor que el rival en los 90 minutos y levantar la copa. No, no, no importa lo que hiciste del sábado para atrás. Tanto si la ganaste hace seis meses como si hace 11 años que no la ganás”.