Sergio Galván Rey analizó el América–Nacional: un especial recuerdo

Hablar de Sergio Galván Rey es sinónimo de goles. El argentino echó raíces en Colombia y ahora vive el fútbol como comentarista en varios medios de comunicación. Aunque no olvida su época de jugador, en la que marcó historia como verdugo del América jugando para Nacional y Once Caldas, luego siendo importante con los ‘escarlatas’, donde logró el récord de máximo goleador del fútbol colombiano. Previo al partido entre América y Nacional por la fecha 18, Galván habló con FUTBOLRED donde destacó las fortalezas de dos clubes importantes en el fútbol colombiano.

¿Cómo ve este partido entre América y Nacional?



“Es un clásico con dos equipos grandes en Colombia, con hinchadas numerosas. Todo el país y parte del Mundo estarán pendientes de lo que ocurra, si a eso le sumamos el contexto de que se juega terminando la fase regular de la Liga, con Nacional tranquilo por haber clasificado y América cerca de lograrlo. Son ingredientes que invitan a revivir este clásico y que podamos disfrutar un gran partido y un buen espectáculo en la cancha”.

Hay datos que no son menores, Galván jugó 10 clásicos entre Nacional y América, de los cuales 9 fueron vestido de verde y uno de ‘escarlata’. Además, marcó seis goles, cinco de ellos en el recordado partido del 21 de mayo de 2006, cuando hizo su estreno en estos duelos y dejó huella en un partido que se sigue recordando cada vez que se acercan estos enfrentamientos.



Justamente de ese 6-0 en el Atanasio, ¿cómo recuerda ese partido?



“Esos recuerdos son lindos, son partidos inolvidables para los hinchas y para mí. Tuve la oportunidad de ser un gran protagonista por los cinco goles, pero destaco el trabajo de mis compañeros. Si no fuese por ellos, mi trabajo como goleador no existiría, si bien uno se lleva esas felicitaciones, estábamos enfocados, sabíamos lo que nos jugábamos, era un paso a las finales. Partidos como esos quedan en la memoria de la gente y que esa alegría le llegó a tanta gente, da la tranquilidad de que hice un buen trabajo”.

Marcelo Ramos y Sergio Galván Rey compusieron la dupla de ataque de Atlético Nacional en 2006. Foto: Julio Cesar Herrera / CEET

No son muchos jugadores que pasan directamente de Nacional al América, ¿lo tomaron bien en Cali?



“Lo que recuerdo es la gente me tomó bien. Más allá de venir de un rival clásico, donde la rivalidad está manifiesta de hace muchos años. No tuve ningún inconveniente, no pensaron de donde venía ni me dijeron nada, diferente a que me fuera bien”.

Y el taparse el diablo como el ‘pitufo’ ¿cree que fue polémico?



“Eso fue en algún momento cuando estuve en América, no en todo el tiempo de mi estadía. Me tapaba el diablo del escudo, pero no se generó ninguna controversia, ni lo creí polémico, lo único que tengo con la gente y los hinchas del América es el agradecimiento por el cariño que me brindaron”.

Entrando en materia, ¿quién llega mejor a este América vs Nacional?



“Veo este partido muy parejo. Nacional ha demostrado tener una mayor regularidad en su rendimiento futbolístico y en las estadísticas. América ha estado con más altibajos, pero son partidos donde independientemente del momento que vivan, van a buscar ganar, por lo que significan tres puntos y lo que genera en los hinchas. Ganar estos clásicos es algo muy especial. América viene de un triunfo importante y van a tener un impulso anímico para buscar la victoria”.

Usted fue un gran goleador y en Cali veremos el duelo entre Barcos y Rangel ¿cómo los analiza?



“Será un gran duelo de delanteros, (Hernán) Barcos es un delantero con mucha experiencia, un jugador que no solamente tiene la misión de finalizar la jugada, también entra en el circuito de juego para generar jugadas ofensivas con algún movimiento específico. Michael (Rangel) es un definidor neto y se ubica bien dentro del área”.

Además, esa guerra en el medio con Jarlan Barrera y Matías Pisano



“Las individualidades en determinado momento del partido pesan para marcar diferencia, en partidos tan cerrados son claves. Cada uno para su equipo (Jarlan Barrera y Matías Pisano) están llamados para marcar una distinción en el juego. Son ingredientes para brindar un espectáculo de alto nivel”.

Finalmente, ¿cómo se ha sentido en este nuevo rol como comentarista?



“Me he sentido bien, pero mi esencia es de futbolista. Analizando el deporte como lo que soy, un profesional del fútbol, aunque estoy aprendiendo de los medios periodísticos porque es un complemento para que la gente tenga más argumentos para analizar los puntos de vista”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín