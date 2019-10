Duván Vergara y las claves para vencer a Nacional y clasificar

América de Cali recupera a sus hombres desequilibrantes para el duelo estelar de este sábado en la fecha 18 de la Liga Águila II-2019, lo que acaba de llenar de optimismo a su afición en la contienda frente a Atlético Nacional.



La velocidad, enganche y movilidad del extremo monteriano se han convertido en argumentos importantes del cuadro rojo del Valle. Se trata de Duván Vergara, ausente en el pasado juego ante Millonarios por una inflamación de tobillo y quien normalmente recibe demasiadas faltas de sus rivales.

Vergara, que reaparece este fin de semana junto a Michael Rangel para darle peso al ataque escarlata, señaló que “entrené tres días y me siento en óptimas condiciones. Venimos trabajando humildemente para estar más sólidos, el equipo tuvo una buena actuación en Bogotá, se consiguieron los tres puntos, no es un secreto que Michael da mucha presencia arriba, es el segundo goleador del torneo y yo trato de aportarle siempre al equipo en un partido que no va a estar fácil”.

El habilidoso jugador también explicó cómo se le juega a Nacional para ganarle: “Hay que salir a proponerle, es un equipo de tenencia, que sale mucho al ataque, pero asimismo cuando se va arriba también da espacios; hay que aprovechar eso, el equipo no se va a esconder, va a salir a proponer y esperemos que sea un lindo espectáculo”.

Sobre si considera que América está obligado a ganar, señaló que “estamos a un partido para clasificar, esperemos que sea ahora y Dios quiera que se nos dé el resultado”.

También reclamó el acompañamiento de los aficionados y si es la oportunidad de motivar mucho más la credibilidad del hincha, después de ganarle a Millonarios: “Se les entiende que no hemos tenido buenos resultados en casa, pero esperamos que nos vengan a apoyar, que esté el estadio como en el clásico, para que uno sienta ese ánimo y el equipo rival entienda que hay un local. Hay que ganar para soñar con el campeonato".

En los últimos partidos Vergara ha soportado la inclemencia de los golpes y respondió cómo lo va a manejar ante Nacional: “Seguiré siendo el mismo, desde el primer día que llegué vine a demostrar lo que tengo, porque me peguen no voy a cambiar mi forma de juego, ya eso se va dando en el partido, el fútbol es de contacto y tengo que estar preparado para esas situaciones”.

De igual forma, reconoció, que efectivamente, hay interés de los Rayados de Monterrey, de México por sus servicios, aunque se encuentra feliz en América: “He visto en las redes y tuve la oportunidad de hablar con mi representante, el interés está hace rato, pero mi cabeza está aquí, vine para ser campeón, quiero quedarme, esperemos terminar el torneo y que sea lo que Dios quiera”.

Siguiendo con ese hilo respondió que la parte salarial que podría ofrecerle Monterrey no lo desvía: “Ahora estoy en América, estoy contento, no me quiero ir. América es un equipo grande, nadie lo puede negar, me he consolidado, no es fácil hacerlo en un equipo como éstos, porque es duro ponerse esta camiseta, pero no quiero pensar en eso, no me afecta en nada, la verdad me han hablado mucho, hay varios equipos preguntando por mí, pero sigo siendo el mismo Duván en la cancha, no me afecta en nada el dinero ahora mismo, estoy contento acá, mi familia está contenta conmigo, estoy en el mejor momento de mi carrera y hay que aportar para clasificar en los ocho y ser campeón”.

Sobre la posibilidad de jugar una final de Liga o estar en la Libertadores dijo que “obviamente uno busca su futuro económicamente, quién no quiere jugar una Libertadores, como lo hice con Rosario Central, o una Copa Suramericana, y si me compran acá termino muy contento y quiero quedarme”.



Sobre la huelga que se avizora en el fútbol colombiano, señaló que “eso lo están manejando los capitanes, ya lo han hablado un poco con nosotros y si todos los equipos están de acuerdo, vamos para adelante”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces