¡América es finalista! Venció 2-0 al Santa Fe en un vibrante partido

América de Cali se impuso 2-0 al Independiente Santa Fe, este jueves en el estadio Pascual Guerrero, y con 11 puntos se consagró como el ganador del Grupo B de los cuadrangulares, lo que le da derecho a disputar la final de la Liga II-2019 con el Atlético Junior, que este miércoles clasificó como primero del Grupo A. Matías Pisano y Michael Rangel anotaron los goles de la victoria del equipo de Alexandre Guimaraes, que regresa a una final de Liga luego de 11 años.

El primer periodo del compromiso fue intenso desde el comienzo, trepidante, muy físico y demasiadas faltas, con presión en las áreas contrarias y sin filtro en el medio. Jugado a más de 100 kilómetros por hora, aunque eso sí, con oportunidades reales en los arcos. Quedó en la retina una acción de penalti que el árbitro Gustavo Murillo no dio en falta a Michael Rangel y la polémica acción de un gol anulado a Maicol Balanta que representaba el empate parcial, por fuera de lugar.



Santa Fe salió decidido a buscar los tres puntos, como era su obligación, y le creó demasiados problemas al cuadro anfitrión, especialmente por la inteligencia de un hombre que fue clave como el argentino Fabián Sambueza, como armador y a veces como extremo por izquierda.



Pagó cara su derrota el conjunto ‘cardenal’. Vino a Cali a darlo todo con su acostumbrada garra y confundió a los hombres que habitualmente desequilibran en América como Duván Vergara, Matías Pisano y Michael Rangel. Prácticamente cortó ese circuito y la verdad es que solo en el segundo tiempo sufrió en defensa las embestidas que se esperaban del elenco vallecaucano.



Al minuto 7, el local tuvo un remate desviado de Carlos José Sierra sobre el palo izquierdo de Leandro Castellanos. A los 9 respondió Anselmo con un remate desviado.



Daniel Giraldo se corrió por la derecha a los 18, pero el centro se perdió al tiro de esquina al pegar en Velasco y en el cobro Fainer Torijano envió la pelota por encima del horizontal en el cabezazo. Error de marca en la defensa escarlata.



Una buena llegada de América a los 24 terminó en los pies de Rangel en el área, Edwin Herrera lo sujetó y derribó, pero el árbitro Gustavo Mosquera no dio penalti.



Santa Fe respondió con una de sus acostumbradas transiciones, Sambueza le dejó al esférico a John Velásquez y éste remató muy arriba.



Otra vez ripostó América con un balón que ganó Carrascal y el remate de Sierra dio en rival cuan do llevaba dirección de arco. Sambueza disparó a los 30 y Neto Volpi detuvo el esférico.



Sobre 33 minutos Vergara superó en velocidad a Torijano y el defensor le cometió falta, recibiendo la tarjeta amarilla, pero el jugador monteriano reclamó airadamente que debió ser roja.



La mejor opción para el ‘León’ sucedió a los 42, cuando Juan Pablo Segovia devolvió mal un balón y Federico Anselmo quedó frente a Volpi, aunque el argentino no tuvo potencia en el derechazo. De nuevo, muy buena la reacción del meta brasileño, que a esa altura ya se destacaba.



Después del entretiempo los dos entrenadores mantuvieron sus inicialistas, porque ninguno quería dar ventajas. En el reinicio, Carrascal intentó en un disparo de media distancia que contuvo Castellanos y luego un tiro libre se le fue por un lado.



Vergara le metió un pase milimétrico a Rangel en el área a los 21 y el delantero santandereano no alcanzó a desviarle la dirección ante Castellanos. Luego fue Luis Alejandro Paz el que remató en velocidad y el golero santafereño volvió a salvar a su equipo de forma providencial.



Pero tanta insistencia daría sus frutos a los 23. Rangel trató de dominar el balón tras un servicio desde la mitad, le rebotó y entonces de cabeza lo dejó para Pisano, quien con potente derechazo cruzado convirtió el 1-0.



Maicol Balanta llegó a los 31 y en una bonita definición puso el 1-1, pero el árbitro Murillo anuló la anotación, apoyado en su asistente Wílmar Navarro, quien inicialmente levantó la bandera y volvió a bajarla.



A los 32, Rangel recibió otro pase desde la mitad del terreno y con un zurdazo templado arriba venció la resistencia de Castellanos para el 2-0, su gol número 13, con el que igualó a Germán Cano como máximo artillero de la Liga.



El partido estuvo detenido 5 minutos por reclamos de jugadores, cuerpo técnico y banca de Santa Fe, quienes recibieron dos tarjetas rojas y una amarilla. El elenco ‘cardenal’ terminó metido en zona escarlata, pero no le alcanzó y América vuelve a una final del fútbol colombiano después de 11 años.



América visitará a Junior en el Estadio Metropolitano el domingo (7:00 p.m.) en el partido de ida de la gran final de la Liga Águila Ii-2019, y volverán a encontrarse el sábado 7 de diciembre (5:00 p.m.) en el Pascual Guerrero.

Síntesis América 2-0 Santa Fe

América de Cali: Neto Volpi (7); Daniel Quiñones (6), Marlon Torres (6), Juan Pablo Segovia (6), Edwin Velasco (6); Luis Alejandro Paz (7), Rafael Carrascal (7), Carlos José Sierra (6), Matías Pisano (7), Duván Vergara (7); Michael Rangel (8).



Cambios: Yesus Cabrera (6) por Duván Vergara (23 ST), Juan Pablo Zuluaga (SC) por Daniel Quiñones (40 ST) y Pedro Franco (SC) por (45 ST).

D.T.: Alexandre Guimaraes.



Santa Fe: Leandro Castellanos (6); Carlos Arboleda (6), Fáiner Torijano (6), Nicolás Hernández (5), Edwin Herrera (5); Daniel Giraldo (6), Andrés Pérez (5), John Velásquez (6), Fabián Sambueza (7); Federico Anselmo (4); Maicol Balanta (7).



Cambios: Faider Burbano (6) por Andrés Pérez (27 ST), Dixon Rentería (5) por Edwin Herrera (41 ST) y Sebastián Salazar (5) por Daniel Giraldo (41 ST).

D.T.: Harold Rivera.



Goles: 1-0: Matías Pisano (23 ST). 2-0: Michael Rangel (31 ST).

Amonestados: Luis Alejandro Paz (11 ST), Daniel Quiñones (18 ST), Yesus Cabrera (24 ST), Edwin Velasco (37 ST) por América. Andrés Pérez (6 PT), Fáiner Torijano (33 PT), John Velásquez (44 PT), Leandro Castellanos (32 ST), Nicolás Hernández (37 ST) por Santa Fe.



Expulsados: Anthony Otero, Juan Daniel Roa (24 ST, ambos en el banco).



Partido: Vibrante

Figura: Michael Rangel (8)



Estadio: Pascual Guerrero

Asistencia: 37.000 espectadores, aproximadamente.

Taquilla: no suministrada.

Árbitro: Gustavo Murillo (4)





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces