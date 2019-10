La lucha por no salir: así está la pelea en la tabla de posiciones

Al todos contra todos de la Liga II-2019 le quedan cinco fechas más por jugar, pero desde este martes se empezará a disputar la jornada 16 ¡Todo va muy rápido!



Por ende, la lucha por clasificar a las fases finales del campeonato está cada vez más intensa y, a esta altura del campeonato, seis equipos pelean por mantenerse o meterse entre los mejores ocho de la Liga en esta fecha 16.

Alianza Petrolera (29 puntos), Nacional (27), Millonarios (27) y Cali (26) no ponen en riesgo su estancia entre los ocho en esta jornada, pero desde la quinta posición hasta la décima estarán en la pelea por entrar o quedarse.



Con Junior (25), Cúcuta (25), Santa Fe (23), América (23) están desde la quinta posición hasta la octava, mientras que Rionegro (21) y Once Caldas (20) pelean por meterse. Así se jugará esta fecha y los resultados que deben obtener para terminar entre los ocho mejores del campeonato en la noche del jueves.

Junior: enfrenta de local al Cali (miércoles 8:00 p.m.). Un triunfo sería el resultado ideal porque los ascendería en la tabla de posiciones. Si pierde o empata deberá esperar que Cúcuta, Santa Fe y América también lo hagan para no caer en la tabla.



Cúcuta: visita a Medellín (jueves 8:00 p.m.). El triunfo lo mantiene adentro, pero si no gana, espera que Santa Fe y América tampoco lo hagan para que no lo pasen.



Santa Fe: recibe al Huila (miércoles 8:00 p.m.). Ganar el octavo partido lo mantiene adentro y si, además, pierden Cúcuta y Junior, ascenderá a la quinta casilla. Si empata deberá esperar que América no gane para continuar en la séptima posición. Si pierde, además de estar pendiente del escarlata, debe esperar que Rionegro tampoco gane y así continuaría entre los ocho.

América: recibe a Unión Magdalena (miércoles 6:00 p.m.). Un triunfo lo mantiene adentro, aunque podría ascender en la tabla si pierde Santa Fe, Cúcuta y Junior. Si empata, debe esperar que Rionegro no gane porque, si los antioqueños lo hacen, los sacarían de la tabla. Si pierde debe esperar que ni Rionegro ni Once Caldas ganen para que no lo igualen en puntos.



Rionegro Águilas: recibe a La Equidad (jueves 4:00 p.m.). Se mete entre los ocho si gana y América o Santa Fe pierden.



Once Caldas: recibe a Bucaramanga (jueves 4:00 p.m.). Se mete entre los ocho si gana y América pierde.