Para no repetir: en qué ha fallado Cali y qué mejorar en la Liga

Unión Magdalena derrotó 2-0 como local el pasado sábado al Deportivo Cali en desarrollo de la quinta fecha de la Liga II-2019, y no solo le arrebató el invicto sino que provocó que Medellín, Envigado y Millonarios lo cazaran en el primer lugar, con 10 puntos, junto al América.

Aunque en la primera parte tuvo las opciones suficientes para ponerse arriba, en el segundo vio cómo un práctico y urgido cuadro samario marcó los goles y las unidades que le dan un respiro en la tabla del promedio.



¿Qué pudo pasarle al elenco azucarero? Aquí están algunas de las razones:



1. La defensa tuvo una mala tarde: Pese a que el primer gol del Unión, de Abel Aguilar, fue en claro fuera de lugar, la defensa verdiblanca sufrió bastante en el segundo tiempo con las arremetidas del local. De hecho, el segundo tanto se origina en un error de salida de Danny Rosero, bien aprovechado por Juan Carlos Pereira.



Tampoco descifró la fórmula para detener los continuos arranques del lateral Christian Subero, que siempre creó pánico en el área de Pablo Mina.



2. El sector de volantes tampoco se comportó a la altura: Si algo se le había elogado al Cali en las primeras cuatro fechas fue la sincronía entre los mediocampistas de marca y los de avanzada, pero esta vez en el Sierra Nevada no funcionaron, sobretodo en el complemento, y desaparecieron de la cancha.



Unión contó con libertad para abrir los espacios y le hizo daño al cuadro azucarero con sus generadores, además que Agustín Palavecino y Matías Cabrera no fueron los hombres claros que se necesitaba para desequilibrar en terreno samario.



3. Delanteros desconectados del partido: Juan Ignacio Dinenno y Féiver Mercado conforman una dupla de buenos movimientos, aunque en el Sierra Nevada estuvieron desconcertados, peleados con la red. Los dos quedaron con balones de riesgo ante Horacio Ramírez y tomaron malas decisiones en el último remate.



4. Desespero y falta de variantes: Con el resultado en contra se esperaba un timonazo desde el banco para, por lo menos, llegar al empate, pero no se dio. La tardanza de los cambios y el poco efecto de quienes entraron no dieron resultado.



De igual forma, en vez de buen fútbol y orden se vio un equipo desesperado y jugando a lo que saliera, lo que terminó favoreciendo al Unión.



5. La pelota quieta no es arma fuerte: Una de las razones de la vinculación de Juan Camilo Angulo, aparte de su experiencia, era sacar provecho de sus cobros de tiro libre, pero hasta ahora, en año y medio, no ha marcado el primero.



Algo debe pasar para que tenga el arco cerrado, en una de las posibilidades que tienen algunos equipos para romper esquemas cerrados.



En la próxima fecha, en unos de los partidos más llamativos de la sexta fecha de la Liga, el Cali recibirá al Medellín el domingo 18 de agosto (8:00 p.m.) y es inocultable que debe hacer los correctivos necesarios para volver al triunfo. Este miércoles también visita a, Real San Andrés en el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Colombia, serie que gana 1-0.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces