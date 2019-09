Mitad de campeonato: los extranjeros que brillan y los que no despegan

Finalizó la fecha 10 de la Liga II-2019 y llegó la mitad del torneo. Hay varios extranjeros que sorprendieron en su inicio del campeonato, otros vienen de menos a más y algunos no han podido despegar.



Los que han brillado:

José Ortíz es uno de ellos. Incluso llegó tarde y no jugó los primeros partidos, pero supo ganarse el puesto y ya es uno de los goleadores de la Liga. El costarricénse pesa en Millonarios y su ausencia de siente, pues lleva cinco anotaciones.



Germán Cano, como fue costumbre, sigue siendo el goleador de la Liga con seis anotaciones y encamina a Medellín. El club rojo vive un muy mal momento, pero el argentino es de los que sobresalen.



Juan Dinneno, de Cali, sigue y sigue sumando goles para el conjunto verde. El argentino lleva cuatro tantos y es el líder de la parte ofensiva en el equipo de Lucas Pusineri.



Anthony Uribe es una de las sorpresas de la Liga. El jugador de Rionegro ayuda al equipo a salir de la zona del descenso y su buen juego lo ha caracterizado en la ofensiva. Lleva cuatro tantos y es venezolano.



Sebastián Viera ha mantenido su portería en cero en seis ocasiones y se lleva todos los aplausos del Junior, pues es uno de los arqueros que más ha mantenido el arco sin goles en estos 10 partidos.



Ricardo Jérez, de Guatemala, es el arquero de Alianza Petrolera, el líder y también ha sacado el arco en cero en seis oportunidades. Ha sido destacado en varios encuentros.

De menos a más:

Pablo Ceppelini y Hernán Barcos de Nacional, uruguayo y argentino respectivamente. Los dos futbolistas extranjeros empezaron a levantar su nivel y mejoraron con el Nacional de Juan Carlos Osorio.



Fabián Sambueza, argentino. Lo alejó una lesión al inicio del campeonato, pero ha sido fundamental en el renacer de Santa Fe y el argentino comanda el medio campo.



Neto Volpi, brasileño, había salido de América y volvió este semestre. El arquero del conjunto rojo ha sido determinante en el club escarlata, que viene haciendo una gran temporada.



Matías Pisano, argentino. El mediocampista de América de Cali es desequilibra en la zona ofensiva y se ha llevado todas las miradas en su buena temporada.

Los que no despegan:

El Tino Costa, argentino, llegó como gran figura a Atlético Nacional pero no ha podido demostrar todo su poderío. Ha jugado cuatro partidos y no ha podido anotar gol.



Wuilker Faríñez, venezolano, era la figura principal de la Liga. Sin embargo, por rumores de su salida y más, el portero no tuvo muchos minutos en esta temporada y está perdiendo el puesto en Millonarios.



Matías Fernández, argentino, vive nuevamente otro semestre sin minutos y sus molestías físicas abundan. El volante no ha podido brillar con el Junior y no se ha podido adaptar.



Adrián Arregui, argentino, empezó bien pero bajó notablemente su nivel en Medellín y ha sido bastante criticado por los hinchas.



Federico Anselmo, argentino, no ha podido ganarse la titularidad y no ha tenido muchos minutos en Santa Fe, que empieza a subir el nivel.

Los técnicos:

Patricio Camps y Pablo Garabello, argentinos, fueron despedidos de sus cargos y salieron del equipo, Santa Fe y Cúcuta, respectivamente.



Alexandre Guimaraes, brasileño, vive su mejor momento con América de Cali.



Lucas Pusineri, argentino de buen recorrido, mantiene en la parte alta al Deportivo Cali.



Julio Comesaña, uruguayo, ha tenido buen y mal nivel en el inicio de Liga, pero ha podido sumar lo suficiente con Junior. Incluso fue sancionado por una pelea.



Guillermo Sanguinetti retomó en la Liga y llegó al Cúcuta. Buen momento, pues ha ganado los juegos que ha disputado.