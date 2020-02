Condenados en Palmaseca: factores de la derrota de América con el Cali

Siete fechas de invicto tenía América de Cali en la Liga y tres en el presente certamen, que quedaron en la grama de Palmaseca, justo en el partido que nadie quiere perder: el clásico vallecaucano.



El partido quedará para que el técnico Alexandre Guimaraes haga una profunda reflexión en cuanto a recuperar el buen funcionamiento que traía el plantel hasta diciembre pasado, aunque en la rueda de prensa haya manifestado que ha sido el mejor que han jugado hasta ahora.



Para Futbolred, estos fueron los factores negativos del cuadro escarlata en este compromiso:



- No ha podido tener un zaguero central que reemplace a Segovia. La lesión y ausencia de Juan Pablo Segovia ha sido un dolor de cabeza para Alexandre Guimaraes, porque ha tenido que improvisar a un volante como Felipe Jaramillo, al que le cuesta cuando lo enfrentan mano a mano, como ocurrió en la jugada que terminó en penal y cobró Agustín Palavecino para el 1-0.



- Dos rojas que desequilibraron el juego. Michael Rangel ya tenía amarilla y le cometió falta a Eduard Caicedo. Luego, Rafael Carrascal, cuando el árbitro Andrés Rojas ya había tomado la decisión, fue a increparlo y también vio la roja, dejando a su equipo con 9 hombres en el momento en que más los necesitaba. Censurable, desde todo punto de vista, porque el local no iba a desaprovechar semejante ventaja.



- Todavía no se ve el fútbol del campeón. En cuatro fechas América sigue lejos de la producción futbolística que le reportó el título del semestre pasado. Carlos Sierra sigue con su bajón, Adrián Ramos no pesa en el ataque y en esta ocasión desconectaron a Michael Rangel.



- Los cambios no le salieron a Guimaraes. Nadie entiende por qué el lateral derecho Cristian Arrieta se ha convertido en la variante obligada, del técnico rojo, para luego mandar allí a Luis Alejandro Paz, al chileno Rodrigo Ureña o como este sábado a Marlon Torres.



Tampoco hay explicación para que, en vez de blindar su equipo y por lo menos aportarle al punto que lograba parcialmente, con las expulsiones de Michael Rangel y Rafael Carrascal haya preferido incluir a Juan David Pérez y Yesus Cabrera, que no son hombres para sostener un resultado. Lo cierto es que el Cali se envalentonó y logró una victoria que celebró a todo pulmón ante más de 25.000 aficionados en Palmaseca.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces