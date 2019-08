¿Por qué se desinfló el Cali para darle vida a  Millonarios?

Deportivo Cali hizo todo en el primer tiempo por acabar con los 5 años y 9 meses de paternidad que tiene Millonarios sobre el cuadro vallecaucano, pero se equivocó en el control del partido y no solo terminó perdiendo 1-2, sino que cedió el liderato en la octava fecha de la Liga Águila II-2019.

Lucas Pusineri se la jugó en la formación titular de este sábado por juventud, agresividad en marca y velocidad, para desestabilizar a un Millonarios que apenas pudo sacudirse a partir del minuto 32.



En ese planteamiento tuvieron protagonismo jugadores como Christian Rivera, Juan Carlos Caicedo, Deiber Caicedo y Féiver Mercado, mientras se quedaron en el banco experimentados como Matías Cabrera, Carlos Rodríguez y Juan Ignacio Dinenno.



En el segundo tiempo, Millonarios salió con todo y metió al Cali en su terreno, le quitó el esférico y con varias llegadas estuvo cerca de lograr el empate.



No tuvo precisión para cerrar el partido. En el primer tiempo Cali fue superior a Millonarios, creándole cuatro opciones claras de gol, pero solo pudo convertir la de Mercado (en el minuto 23 luego que Rivera se juntara con Kevin Velasco, éste habilitó a Féiver y el atacante galapeño definió abajo para el 0-1).



El mismo Mercado se perdió otra ante el buen achique de Martínez al 17, a los 27 Velasco remató al poste derecho. Mercado tuvo otra a los 29, de nuevo entrando solitario a un balón filtrado al corazón del área y Déiber Caicedo estuvo cerca del segundo a los 40.



Los juveniles del mediocampo desaparecieron en los segundos 45 minutos. Déiber Caicedo y Kevin Velasco aportaron una buena dosis de vértigo en la etapa inicial, pero se perdieron en el complemento. De allí que Pusineri incluyó a Matías Cabrera por Velasco a los 25.



La defensa dio ventajas en la segunda parte. Fueron muchos los inconvenientes que sufrió el Cali ante la presión de Millonarios en el complemento, en el que favoreció la confusión de los albiazules para definir, en algunas ocasiones en el juego aéreo.



Matías Puerta era el único que desentonaba en el cuarteto posterior azucarero, y precisamente por ese sector nació el tanto de la igualdad, cuando Hansel Zapata centró, Danny Rosero tampoco interceptar y José Ortiz venció a Wallens sobre el palo derecho, a los 12.



En el minuto 36 afloraron de nuevo los errores en la zaga verdiblanca. Zapata volvió a desnivelar por derecha ante la apatía de Cabrera, que hizo vista, y Puerta permitió el centro para que Ortiz repitiera su celebración ante Wallens.



Faltó controlar el partido. La reacción de Millonarios fue evidente desde el comienzo de la complementaria, y se necesitaba reforzar el mediocampo, aparte de buscar la posibilidad de aprovechar los espacios que daba Millos en esa intención de inclinar la cancha a su favor, pero Pusineri no lo estimó así y dejó que la avalancha azul se le viniera encima.



Cuando hizo las variantes fue demasiado tarde, porque ya no había tiempo de reacción, con el local montado totalmente en el compromiso.

Cali se quedó con 14 puntos y dependiendo de los resultados de los partidos que restan de la octava jornada podría descolgarse en la tabla. Por ahora se medirá al Junior este jueves en Barranquilla, en la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia, y por Liga el domingo 1 de septiembre al Pasto en Palmaseca.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces