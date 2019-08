A ponerles el ojo encima: los extranjeros que apuntan a ser figuras 

La Liga II-2019 ya llegó a su quinta fecha y empezó con grandes sorpresas, pero con algunas decepciones para varios equipos. En estos, hay jugadores extranjeros que han brillado y se perfilan para ser las grandes figuras del torneo.



Varios de ellos ya venían con recorrido en el fútbol colombiano, pero otros son la gran sorpresa y se codean con los futbolistas rivales para mejorar cada vez más.

El primero, como en varios años, es Germán Cano. El argentino ya lleva cuatro anotaciones con Medellín y ha sacado la casta del club adelante, pues viene además de ser el goleador del primer semestre.



Para no irnos muy lejos, en Medellín también hay otro extranjero que deslumbra en la Liga. Adrian Arregui es un volante que supo suplir la posición y ya logró anotar, además, un tanto con la camiseta del rojo. Es argentino.



En la misma ciudad, pero distinto equipo. Hernán Barcos sigue sacando la cara en Atlético Nacional, aunque no sea anotando. Sin embargo, el argentino ha logrado crear situaciones de gol para su equipo, en el que también se destaca la presencia y juego de Pablo Ceppelini, compatriota con dos anotaciones.



En Cali hay en los dos bandos. En los verdes, Juan Ignacio Dinenno y Matías Cabrera han logrado sobresalir en Medellín; ambos llevan dos goles. En los rojos, Matías Pisano tiene dos anotaciones y ha salvado al América para llevarse varios puntos.



Con cinco juegos de la Liga, ya hay varios extranjeros que se perfilan para llevarse los elogios. ¿Los que no están podrán recomponer el camino?...