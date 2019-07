Actitud y movimientos: lo mejor de Medellín en su primer triunfo

Deportivo Independiente Medellín evidenció el 3-0 sobre Patriotas, un juego físico, con presión alta y paciencia para ‘pegar’ en el momento justo. Bajo el mando de Alexis Mendoza, el ‘poderoso’ hizo honor a su apodo con movimientos precisos que bastaron para descifrar la táctica fija del técnico Diego Corredor. A continuación, explicaremos los detalles que derivaron en el primer triunfo en la Liga del equipo rojo de Antioquia.

Goleador, divino tesoro



Germán Cano arrancó su senda goleadora, el ariete abrió la cuenta a los 10 minutos para resolver un partido que se estaba jugando en el medio de la cancha. El argentino encontró su lugar en el mundo con la camiseta del DIM. Ya son 5 botines de oro que acumula en el ‘poderoso’, de los cuales 3 son de manera consecutiva.



Con el reto de superar los 21 goles de la Liga I-2019, en el comienzo de este segundo semestre ya suma un gol. Además, Cano es un jugador de toda el área y del medio campo, hace traslados importantes para ayudar cuando el equipo no tiene el balón o en caso de defensas muy cerradas. No le incomoda irse a ‘volantear’ y a poner en posición de gol a sus compañeros, como lo logró arrastrando marcas para los goles de Mauricio Cortés y Juan Manuel Cuesta.



Someter al rival y juego por bandas



A diferencia del semestre anterior que le costaba tomar la iniciativa en los partidos. Este Medellín bajo el mando de Alexis Mendoza, basó este primer partido en ir a presionar al rival a su campo, ahogarlo, desgastarlo y forzarle el error. Esto se debe al buen trabajo de los laterales y los extremos. Destacándose Jaime Giraldo, quien por izquierda y siendo un central, cumplió las labores de lateral. Elvis Perlaza asistió para el tercer gol del equipo y su despliegue en defensa y ataque fue importante. Sumando el buen trabajo de hombres como Juan Manuel Cuesta y Mauricio Cortés, que no dejaron pensar al equipo boyacense.



Contraataque



En la segunda mitad, Medellín cambió el ‘chip’ y le dio la iniciativa de juego a Patriotas. Los visitantes no supieron qué hacer con la pelota, perdiéndola fácilmente en tres cuartos de cancha. Momento para que DIM empleara transiciones rápidas y contraataques bien elaborados, aunque sin poder aumentar la ventaja.



Jóvenes en buen momento



En este partido jugaron: Jaime Giraldo, Yesid Díaz, Juan Manuel Cuesta, Mauricio Cortés, Edwin Mosquera y Juan Carlos Díaz. Jugadores jóvenes de las categorías inferiores que hicieron algo más que un buen partido. Mostraron entereza, talento, picardía, inteligencia y fueron solidarios. Aunque por momentos esa juventud los hacía pecar por excesos y no lograban finalizar bien las jugadas.



Actitud



Algo que venía de la mano con el semestre anterior y los pobres resultados, era la actitud de algunos jugadores, que, por su incapacidad, mala preparación o simplemente carencia de ideas, dejaban un equipo plano, sin ganas y que en varias tardes se fueron con reproches de la afición. La noche del domingo regresaron los aplausos y hombres como Andrés Cadavid y Adrián Arregui le han impreso ese sello de pundonor y entrega que le faltaba al equipo.



Movimientos



En 5 semanas de trabajo con Alexis Mendoza, se pueden detallar movimientos posicionales diferentes, más orden y limitar los espacios entre líneas cuando se ataca y cuando se defiende ser un equipo que no da ventajas en defensa. El desgaste del partido dejó un par de llegadas de Patriotas, pero ninguna con destino de puerta. David González, fue un espectador más. Entre los movimientos más destacados, están los relevos tácticos, Medellín es un equipo solidario.



Triangulaciones



Siguiendo con el tema de los movimientos, toques a primera intención, bien ubicados, con jugadores perfilados, fueron claves a la hora de desequilibrar la defensa de Patriotas. El primer gol y el tercero de Medellín llegó tras una buena seguidilla de toques, unos cortos otros más largos como cambios de frente.



Aunque falta mucho para el campeonato, hay detalles que se van viendo del trabajo de Alexis Mendoza, quien espera se concreten dos jugadores más para completar el grupo que quiere y por el que buscará pelear el título.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín