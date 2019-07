Nacional fue competente pero poco eficiente en Montería

Tras el buen partido el pasado miércoles, donde fue eficiente y doblegó a Santa Fe en la Copa, sin cuatro de sus habituales titulares, Nacional viajó a Montería para buscar su segunda victoria en la Liga. Aunque el planteamiento de Juan Carlos Osorio parecía dar resultado pues al minuto 4 ya se había puesto en ventaja en el marcador, sólo pudo mantener ese marcador durante 9 minutos. A partir de la igualdad, el cuadro antioqueño no supo su equipo ser contundente.

Si bien Jaguares fue un equipo diferente al que había jugado contra Deportivo Cali en Palmaseca, con el que cayó goleado 4-0, el técnico Óscar Upegui no quiso improvisar y paró una línea de cuatro defensas muy cerca de su arco, cinco volantes y un delantero. Frente a ese esquema defensivo, Osorio respondió con tres en el fondo, donde Daniel Muñoz se desempeñaba como uno de los centrales, encontrándole otra posición Osorio al jugador nacido en Amalfi.



El medio campo era un rombo con Brayan Rovira como el medio centro, como interiores Andrés Perea y Sebastián Gómez, Jarlan Barrera oscilando entre media punta y extremo por derecha, mientras que en el ataque estaba Christian Mafla como carrilero con más vocación ofensiva, sin descuidar la marca, Yerson Candelo como otro puntero por izquierda, que también alternaba por derecha y Hernán Barcos como cabeza de área.

El gol de Nacional llegó en una rápida transición de defensa a ataque, esa misma jugada la replicó varias veces, pero sin el mismo resultado. Jaguares le había leído esa función ofensiva y se limitaba a aguantar con su pareja de centrales que jugaban casi en el área chica.



La media distancia también fue un arma que empleaba Nacional. Sin embargo, no tuvo la misma suerte de aquel partido contra Once Caldas, donde fue la llave para el gol de la victoria. En la etapa complementaria ingresaron Vladimir Hernández, Pablo Ceppelini y Juan Pablo Ramírez. Aunque había perdido a Cristian Moya a 11 minutos del final. La vocación ofensiva no la habían perdido y poco a poco hacían figura a la zaga del equipo cordobés, quien sobre el final hizo pesar el hombre de más, pero también pecó por contundencia.



Al final, Nacional se fue con un empate producto de malas decisiones en el último tercio de la cancha, con un jugador menos y el sinsabor de haber perdido dos puntos que eran claves para no perderle pisada a los de arriba. Ahora, los dirigidos por Osorio tendrán poco más de una semana para preparar su próximo partido contra Atlético Huila, recuperar jugadores y esperar la resolución de la sanción de su DT, tras ser expulsado por Copa contra Santa Fe.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín