Las razones del empate de un inocente América frente al Once Caldas

Pese a que no obtuvo los tres puntos contra el Once Caldas, el empate 1-1 este sábado del América de Cali en Manizales fue recibido como un bálsamo en medio de los malos resultados que había tenido en los últimos partidos y que llevó una formación alterna, para viajar con los titulares este domingo a Chile a enfrentar a la Universidad Católica por Copa Libertadores.



En la Liga BetPlay I-2020, el conjunto que dirige Alexandre Guimaraes no gana desde el 15 de febrero, cuando venció 2-0 al Medellín en Cali. Parcialmente ocupa la quinta posición con 12 puntos y sigue cerca de los punteros del campeonato, a la espera de otros compromisos.



La aceptable presentación en Manizales deja para valorar la forma cómo el equipo se acomodó a la contingencia por nómina, en una cancha mojada, el funcionamiento del local en el segundo periodo del compromiso y lo hecho por el arquero Joel Graterol, quien en varias acciones mostró arrojo y reacción para detener varias llegadas de Marcelino Carriazzo y una de Andrés Felipe Correa.



Aquí están las razones del buen punto logrado por los suplentes del América frente al ‘blanco-blanco’:



Tuvo paciencia para empatar y estuvo cerca de ganar. Cuando menos se esperaba, un tiro de esquina desde la izquierda les permitió a los rojos el empate, a los 34. El arquero Ortiz salió mal a cortar el balón y Pedro Franco en el rebote decretó la igualdad.



En el periodo inicial, Juan David Pérez más que comandar el ataque se tiró unos metros atrás, permitiendo que el cuarteto defensivo blanco jugara sin mayores afugias. Sin embargo, el segundo tiempo fue más al frente y en la última jugada, a los 49 minutos, erró la posibilidad de la victoria ante Ortiz.



El mediocampo mejoró su funcionamiento. América se ha acostumbrado a llenar la mitad de la cancha con jugadores de mucha eficiencia en marca, pero ante Once Caldas fue muy frágil, especialmente en el primer tiempo.



El regreso de Rafael Carrascal después de tres fechas de sanción se sintió mucho más en el complemento, al lado de Felipe Jaramillo y Juan Diego Nieva, porque evitaron que el anfitrión generara jugadas riesgosas como lo hizo en el primer periodo. Los últimos minutos del partido favorecieron al visitante y Once Caldas no se acercó con peligro al arco de Graterol.



Confianza para buscar el arco del Once tras estar en desventaja. Los escarlatas fallaban en el pase cuando intentaban armarse desde atrás e ir en busca del arco de Gerardo Ortiz. Después del gol de Ovelar se perdieron los duelos y el local le llegó muy fácil, aunque la defensa escarlata resolvió si problemas.



Las indicaciones de Alexandre Guimaraes en el entretiempo sirvieron y el equipo ganó en autoestima para entender que podía conseguir algo en el área alba.



John Arias cumplió por ratos una buena labor en la rotación en la parte ofensiva, teniendo ocupados a los defensas albos, sobre todo por la parte izquierda. De esa forma América tuvo sus mejores aproximaciones al área del ‘blanco-blanco’. Lamentablemente, a los 19 desperdició una opción de empate al permitir el achique de Ortiz.



Inexpertos, pero con ganas. Siendo una formación alterna, se tenía claro que algunos jugadores llegaban al partido sin kilometraje. No obstante, entre Santiago Moreno y el debutante juvenil Émerson Batalla crearon situaciones que inquietaron la zaga del local.



Moreno recibió un centro preciso tras gran jugada de Batalla, pero no pudo definir ante Ortiz, en otra llegada clara para gol.



América de Cali recibirá el domingo 15 de marzo (8:15p.m.) al Bucaramanga y está obligado a volver a sumar tres puntos.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces