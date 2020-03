Nueva decepción del Cali: amargo empate frente al Pereira

Deportivo Cali tuvo este viernes una de sus más flojas presentaciones en la Liga I-2020, permitiendo que el Pereira le empatara sobre el final con jugada de penalti.



Nuevamente el equipo verdiblanco terminó con 10 hombres, esta vez por expulsión de Kevin Velasco, aunque la decisión del árbitro Ricardo García se vio exagerada, porque la falta no era para sacar la segunda tarjeta amarilla.



Estos fueron los detalles que no le permitieron al cuadro caleño quedarse con los tres puntos y ahora con 11 unidades tendrá que volver a ganar de a 3 para recuperar la punta del campeonato.

Se dejó confundir por la marca matecaña. El visitante vino a montar doble línea de cuatro y salió favorecido porque el Cali no tuvo variantes para cambiar el panorama.



El juego por las bandas funcionó poco, algunas veces por el costado de Harold Gómez, pero fue muy difícil romper el cerco pereirano.



Dos errores individuales que pesaron. David González no fue muy exigido en este partido, pero lamentablemente se equivocó al soltar el balón después del remate de Mateo Cano y Wilfrido de la Rosa cobró para el 1-1. Luego, el esférico pegó en el brazo izquierdo de Eduard Caicedo para penalti y en el desenlace de esa acción fue Jairo Molina el que logró la paridad.



No supo defenderse cuando estuvo en ventaja. Dos veces estuvo el local por encima del marcador y terminó con apenas un punto, dejando que Pereira le hiciera daño en momentos clave. El empate fue muy cerca de la apertura del marcador y la jugada de penalti se produjo cuando prácticamente no había tiempo de reaccionar.



De nuevo la inferioridad numérica. Kevin Velasco fue expulsado a los 9 minutos del segundo tiempo, cuando se trataba de aprovechar todas las fichas para superar un rival bien parado. No obstante, el Pereira no fue un conjunto volcado al ataque, estar en superioridad numérica le sirvió para copar espacios y encontrar el tanto de la igualdad.



Faltó claridad en creación. Si algo se le había elogiado a este Cali 2020 era su juego asociativo a partir de la posesión, pero ante Pereira sufrió demasiado para organizarse.



Agustín Palavecino fue el volante que más intentó en la generación, además de servir el balón que terminó con el gol de Andrés Balanta. De resto, Carlos Lizarazo pasó inadvertido y Kevin Velasco apenas alcanzó a figurar en la jugada previa del primer tanto.



Fue tan pobre lo del Cali en ataque, que Ángelo Rodríguez solo apareció una vez con riesgo en el comienzo del segundo tiempo, cuando el arquero Harlen Castillo le sacó el balón al tiro de esquina.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces