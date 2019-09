En caída y sin invicto: las razones de la derrota de Nacional en casa

Falta de eficacia, errores en los cambios, escaso volumen, desperdicio en la posesión, cerrar los partidos a tiempo, fueron entre otras cosas, los factores de la caída de Atlético Nacional este sábado, frente al Cúcuta Deportivo por la fecha 11 en la Liga II-2019.

Durante el partido, Nacional creó 6 remates al arco, de los cuales marcó dos goles. Aunque ha aumentado su porcentaje de eficacia, todavía le cuesta resolver en el último tercio del terreno de juego. En el partido, estuvo dos veces por encima del marcador y al final terminó derrotado.



En los cambios, Pompilio Páez retiró a Hernán Barcos al minuto 25 del segundo tiempo para darle lugar a Andrés Reyes, sin un centro delantero como referencia en el área rival, Cúcuta tuvo más espacio para sostener la pelota y contraatacar.



Luego, Daniel Bocanegra se lesiona tras el tercer gol del Cúcuta y decide ingresar a Pablo Ceppelini, copando el medio campo y sin tener un referente arriba que pudiera definir las opciones que seguían creando. Finalmente, ingresa a Cristian Blanco por Juan David Cabal, aunque el jugador se encontraba con molestias, era el momento de arriesgar con un atacante como Patricio Cucchi, los últimos minutos el argentino podía haberle dado volumen ofensivo.



Falta de equilibrio, por tener más jugadores en el ataque, Nacional deja desprotegida su zaga y las transiciones de defensa a ataque del rival fueron letales en el momento que no había sincronía en los movimientos de los defensores. En el medio se dieron ventajas y en el ataque la falta de contundencia terminó con una derrota consumada.



Nacional tuvo gran parte del partido la pelota pero no supo generar contundencia, el equipo fue impreciso en algunos pases que dejaban mal parados a los defensores, dos de los tres goles llegaron de esa manera y al final, el equipo verdolaga pierde su invicto por no ser efectivo en esa asignatura.



El equipo ‘verdolaga’ no logró liquidar el partido cuando tuvo su momento en el juego. Le dio armas al rival que si supo utilizarlas y al final terminó

siendo derrotado por primera vez en la Liga. Después de marcar el gol a los 23 segundos del primer tiempo, era el momento de inclinar la cancha e insistir. En especial en el segundo tiempo, donde no fue tan incisivo como el primero.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín