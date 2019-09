Lo bueno, lo malo, lo feo y más de la fecha 11 de la Liga II-2019

Este fin de semana se jugó la mayoría de los partidos de la fecha 11 de la Liga II-2019, a la que solo le resta el encuentro entre Alianza Petrolera y Cali.

Fue una jornada de buenos partidos, lindos goles y algunas polémicas. Por eso, al estilo FUTBOLRED, le contamos lo más destacado de la jornada.

Lo bueno

Cinco fechas de Liga duró Medellín sin ganar hasta que este fin de semana rompió el maleficio. Lo hizo muy cerca de su casa, en Envigado, con un importante triunfo por 2-4 en el que demostró su efectividad, incluso sin Germán Cano.

Santa Fe sigue con sus buenas presentaciones y esta vez de visitante se impuso contra Once Caldas. El cardenal fue efectivo y con un gran contragolpe sentenció el encuentro a su favor por 0-1.

Ya son seis partidos consecutivos en los que Cúcuta no conoce la derrota. Esta vez vencieron a Nacional por 2-3 en el Atanasio y remontaron un partido con la gran actuación de Carmelo Valencia.

Luego de la durísima caída contra Santa Fe, Millonarios logró levantar cabeza y venció, con remontada incluida, por 2-1 al Pasto. La defensa sigue siendo su zona débil, pero con su poder ofensivo compensó.

A Bucaramanga le sirvió la salida de Hernán Torres y en condición de local anotó dos goles, sin sufrir ninguno, frente a Rionegro Águilas, que había tenido buenas presentaciones recientemente.

Lo malo

Pompilio Páez no tuvo una buena jornada y en el partido entre Nacional y Cúcuta no supo darle la vuelta al encuentro. Los cambios llegaron tarde y la actuación de los jugadores en el campo no fue la adecuada. Pésimo partido para el verde, que igual continúa en la parte alta de la tabla.

El buen partido entre Jaguares y América estuvo opacado por la pierna fuerte. El juez Ricardo García mostró tres tarjetas rojas por la vehemencia que tuvo el juego en los últimos 12 minutos.

Huila, que está en puestos de descenso, no se impuso contra Junior y aunque tuvo un buen juego no pasó del empate 1-1.

Aunque aduce razones de índole personal, Alexis García se convirtió en el octavo técnico que sale este semestre. El antioqueño anunció su salida del Pasto luego de la derrota con Millonarios.

Lo feo





Hinchas de Medellín mostraron una violenta pancarta contra los jugadores del equipo. Con un mensaje que decía “Convirtieron la cancha en un cementerio ¡Muertos!”, los aficionados más radicales mostraron su inconformismo por el presente del club.

La pintura

El partido entre Junior y Huila dejó buenos goles en los dos equipos. Víctor Cantillo demostró una gran pegada para adelantar al tiburón, mientras que Andrés Amaya cerró una gran jugada colectiva con un buen remate.

Alexis Zapata también marcó un golazo con Envigado y en la derrota contra Medellín dejó una gran anotación.

Lo emotivo

David Mackallister Silva demostró la unión en Millonarios y en la celebración del gol contra Pasto mostró la camiseta de Santiago Montoya, quien deberá ser operado una vez más de su rodilla.

Lo estadístico

Pasaron 787 días desde que los tres equipos de Bogotá ganaron en la misma fecha. Fue en la fecha 3 de la Liga II-2017.



El de este fin de semana fue el segundo partido que se perdió Germán Cano por Liga desde que volvió (enero del 2018). El argentino ha estado en casi todos los duelos que ha tenido Medellín por Liga.

Carmelo marca la diferencia en el presente de Cúcuta y rompió una sequía del club de nueve años sin tener un jugador con dos dobletes seguidos.

Santa Fe tiene un gran momento y casi un año después cosechó tres victorias consecutivas. En aquella oportunidad empezó el 27 de octubre.