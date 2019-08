Lo bueno, malo, feo y más de la octava fecha de la Liga II-2019

A falta de un partido, la fecha 8 de la Liga II-2019 dejó grandes sorpresas, altas decepciones y más polémicas en los partidos que completaron la octava jornada del fútbol colombiano.



América de Cali quedó líder en la tabla de posiciones y buscará mantenerse en esta parte. Tolima y Jaguares cerrarán esta fecha este lunes a las 8:00 p.m.

Lo bueno:

América ganó en su casa y, aunque sufrió, se quedó con el liderato único de la Liga. El conjunto rojo supo contrarrestar la lesiones que tenía y triunfó como local por 1-0 sobre Envigado.

Millonarios ganó con pura jerarquía en El Campín y logró revertir el marcador contra Deportivo Cali; 2-1 para los azules. Además, José Ortíz sigue encendido y logró anotar un doblete para la victoria.

Atlético Nacional ya muestra trabajo y, a pesar de no contar con Osorio en el banco, goleó por 5-2 a su rival de patio: Medellín. El cuadro verde ganó con contundencia y tomó un aire para futuros encuentros.

Pasto sigue recuperando puntos y ya escala posiciones. El conjunto de Nariño se quedó con la victoria en su casa y le ganó por 2-0 a Unión Magdalena.

Rionegro Águilas es la gran sorpresa y viene de conseguir 10 de 12 puntos posibles contra equipos grandes. Esta vez fue el turno para Santa Fe, al que le ganó por 1-0 y empieza a sumar para alejarse del descenso.

Lo malo:

Santa Fe sigue hundido en su crisis, no encuentra explicación y no ve una pronta salida. Perdió contra Rionegro y ahora está a 16 puntos del descenso de este año. El tema preocupa en el club cardenal, no ha ganado ningún partido y solamente suma un gol en la Liga.

Deportivo Cali, aunque jugó bien en Bogotá, no logró mantener el resultado que había conseguido y perdió. Era líder y dejó escapar la parte alta de la tabla.

Junior no logra mantener un nivel y nuevamente perdió. El cuadro tiburón dejó escapar puntos en casa y perdió por 0-1 contra Once Caldas.

Medellín se puede quedar sin técnico luego de la fuerte goleada en el clásico que sufrió frente a Nacional. El cuadro poderoso se vio mal y saldría Alexis Mendoza del equipo.

Lo feo:

El codazo que tuvo Adrian Arregui contra Jarlan Barrera en el clásico antioqueño. El futbolista de Medellín no recibió tarjeta y se calentaron los ánimos en el juego.

Lo colorido:

La salida en el segundo tiempo del clásico antioqueño prendió la fiesta entre ambas hinchadas, que disfrutaron sin problema el partido de la Liga.

#LigaÁguila 🇨🇴#ClásicoAntioqueño @nacionaloficial 🆚 @DIM_Oficial



⌚️ 45' |2-2| El partido sigue empatado y se espera un ganador en los próximos 45'.



Así recibieron las hinchadas a los jugadores



Siga en vivo el minuto a minuto del partido acá ▶️ https://t.co/Bhhf7SalUE pic.twitter.com/ynNHhSwGTy — Futbolred.com (@futbolred) August 25, 2019

La polémica:

En el partido del Deportivo Pasto vs. Unión Magdalena hubo una acción que terminó en gol, pero que finalmente fue invalidada por el juez luego de que le pegara a él mismo. Varios minutos pasaron para la decisión.

Lo estadístico:

Es la primera fecha en que, hasta el momento, no se registraron empates. En todos los partidos se logró anotar y hubo un ganador en todos los encuentros.



Esta es la victoria más abultada que ha tenido Atlético Nacional desde que existen los torneos cortos.