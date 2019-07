‘No pienso en el debut, sino en encajar en el equipo’: Andrés Cadavid

Tras su llegada hace un par de semanas, Andrés Cadavid poco a poco se integra a lo que buscaron en él para reforzar al Deportivo Independiente Medellín. El central que pasó hace poco por Colón de Argentina, se ha sentido bien desde todo punto de vista y es positivo con los compañeros que encontró y con los jugadores juveniles que viene promocionando el conjunto ‘rojo’ de Antioquia.



“Físicamente estoy bien, sigo adaptándome a la idea de juego. Apenas tuve 9 días de vacaciones, por lo que seguí trabajando por mi cuenta, sin perder el trabajo físico que tuve en Argentina. Sigo conociendo a los compañeros, qué idea tiene el cuerpo técnico para aportarle de la mejor manera”, precisó Cadavid quien disputó los partidos amistosos en Estados Unidos contra Peñarol de Uruguay y Pachuca de México.



“Vengo a sumar, adaptándome a los líderes que hay en el equipo. Lo principal es darles mi experiencia para que el equipo tenga tranquilidad en defensa. He encontrado un equipo muy fuerte”, remarcó.



En cuanto a la importancia que tiene en el equipo, Cadavid evade su responsabilidad, sabe que llegó como un refuerzo y así lo quiere demostrar. “Desde que estaba en Millonarios, he sabido jugar con la presión. No pienso tanto en el debut, sino en encajar en el equipo. Hay movimientos diferentes en Colombia, es importante tener un trabajo claro y una forma de juego, para saberlo encarar en los partidos”.



Sobre el balance de los partidos disputados en Estados Unidos, el central se mostró satisfecho. “Es importante medirse en pretemporada contra equipos extranjeros, para mirar el nivel del equipo pensando en un torneo internacional. Veo a Medellín muy fuerte, con jugadores muy técnicos, juveniles con mucho talento, es algo que me deja tranquilo pensando en que puedan resolver algún partido”.



Pensando en el semestre que viene, donde Medellín deberá afrontar la Liga II-2019 y la Copa Colombia, con la idea de pelearlas hasta el final, o por lo menos eso considera el central antioqueño. “Todo jugador que esté en Medellín, sabe que debemos pelear para ser campeones, estamos en una ciudad futbolera y no podemos especular. Debemos trabajar duro y estar a la altura de las circunstancias”, indicó.



Además, “en Medellín mejoré mi situación económica y mental, no estamos por debajo de ningún equipo argentino. En Colombia estamos creciendo y eso hace que estemos a la altura. No encuentro un equipo corto, hay jugadores con hambre y ganas de triunfar. Hay muchos con buena técnica y juveniles que pueden dar la sorpresa en ese torneo”.



Finalmente, Cadavid está tranquilo por el buen trabajo que se está haciendo de la mano de Alexis Mendoza y sus compañeros. Está motivado y quiere arrancar contra Patriotas con el pie derecho en la Liga. “Llevamos dos partidos contra equipos muy competitivos como Pachuca y Peñarol, estuvimos a la altura y en momentos pudimos sobrepasarlos, es algo que me deja tranquilo. Con ganas y trabajo se pueden superar muchas cosas”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín