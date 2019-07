A joven estrella de Nacional lo buscaría un club histórico de Brasil

Atlético Nacional tiene una extensa plantilla, con varias figuras en el mediocampo, aunque una de las buenas caras nuevas podría salir del equipo si se llega a concretar una oferta por él.

Andrés Perea, volante de marca que participó con la Selección Colombia sub-20 en el Mundial, estaría entre las opciones de Flamengo para reforzar su mediocampo.

Con la posibilidad latente de que Gustavo Cuéllar abandone el club, el 'Fla' se habría interesado en el jugador de Nacional para poder reforzar su mediocampo con otro colombiano de características similares.

Perea demostró en el Mundial sus buenas condiciones en defensa y, si se requiere, en ataque, una virtud que también demostró en los partidos que tuvo con el verde antioqueño en la era de Paulo Autuori. No obstante, en los dos partidos de Liga no ha podido jugar ni un solo minuto.

A Nacional aún no ha llegado ninguna oferta formal por el jugador, pero podría llegar en los próximos días. No obstante, la salida del jugador del 18 años no sería tan fácil, pues es uno de los jóvenes a los que le apuestan para el futuro.