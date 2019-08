‘Es un privilegio ser dirigido por Juan Carlos Osorio’: Andrés Reyes

Grandes centrales han pasado por Atlético Nacional en los últimos años, es una posición donde más jugadores ha exportado al exterior. Hombres como Óscar Murillo, Stefan Medina, Dávinson Sánchez, Carlos Cuesta, Felipe Aguilar, entre otros. El turno le llegó a Andrés Reyes, jugador que pasó por la Selección Colombia sub 20 en el pasado Mundial de Polonia y que ha venido destacándose en el equipo dirigido por Juan Carlos Osorio.

Sobre su momento en el equipo ‘verdolaga’, Reyes precisó que “Me he venido preparando, desde hace mucho tiempo, quiero afrontarlo de la mejor manera, seguirme consolidando para ser un jugador de élite. Es un reto, el ser joven me hace llenar de confianza y valor para representar a un club tan grande”.



En el último encuentro contra Jaguares, Reyes hizo dupla con Cristian Moya, a lo que el central destacó que “para nosotros es una alegría jugar juntos, en la cancha nos transmitimos la mejor energía. Fue un partido con mucha exigencia, con un calor intenso y debemos reponernos. Con (Cristian) Moya llevamos un proceso, poco a poco nos estamos consolidando en el equipo”.



Siguiendo con ese análisis de compartir zaga con Moya, Reyes comentó que “cuando uno juega con alguien más experimentado, lo llena a uno más de confianza. A pesar de la poca experiencia que tenemos con Moya, intentamos hacer las cosas muy bien. Debemos saber manejar las situaciones de los partidos, tener calma y actuar de buena forma”.



Analizando el momento Nacional, Reyes explicó que “es un equipo con buen pie, siempre lo que queremos es hacer un buen inicio en salida limpia, darles los balones a los volantes para crear juego”. Además, “el ‘profe’ Osorio nos ayuda a potenciar nuestras capacidades, para nosotros es un sueño de estar en una Selección mayor. El paso que he tenido por las Selecciones juveniles me ha llenado de confianza, quiero demostrar lo bueno que hice allá con Nacional”.







Sobre el aporte que le ha hecho jugadores como Alexis Henríquez y Daniel Bocanegra, Andrés remarcó que “son jugadores de experiencia que nos ha hecho crecer tanto en lo personal como en la cancha”, y de Osorio su técnico, “me siento privilegiado ser dirigido por Juan Carlos Osorio, tiene mucha experiencia y espero aprenderle mucho de él”.



Finalmente, se centró en Atlético Huila, próximo rival de Nacional en la Liga. “Es un equipo difícil, venimos trabajando, preparándonos, pensando en ganar este partido”, explicó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín